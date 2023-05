Feirão do Imposto 2023 terá 4 mil litros de gasolina sem carga tributária em Belém

Entre os dias 24 e 27 de maio será realizado o Feirão do Imposto 2023 na Região Metropolitana de Belém. A iniciativa, promovida anualmente pela Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje), tem o objetivo de conscientizar a população sobre a carga tributária do País e suas consequências para a sociedade, ofertando em diversos estabelecimentos comerciais produtos sem impostos.

Este ano, 4 mil litros de gasolina serão vendidos sem impostos no posto Dallas, localizado na avenida Pedro Álvares Cabral. O total representa mil litros a mais que na edição do ano anterior. Serão distribuídas 200 senhas, podendo cada cliente abastecer até 20 litros.

O gás de cozinha também vai ficar mais barato. Custando em média R$ 115, ele deve ser comercializado em cerca de R$ 75 nos estabelecimentos que aderirem à campanha.

Na capital paraense, o Conselho de Jovens Empresários (Conjove), entidade ligada à Associação Comercial do Pará (ACP), é responsável pela a realização da programação. Para o presidente do Conjove, João Marcelo Santos, é uma oportunidade para refletir acerca dos serviços públicos prestados.

“Obviamente esta é uma oportunidade para aquecer a economia, pois muitas pessoas se programam para fazer compras e economizar, entretanto, o intuito maior é dar evidência à carga tributária do Brasil. A cada ano que se passa, nossa arrecadação aumenta, mas a qualidade dos serviços públicos não acompanha esse crescimento. Portanto, a cada ano que passa, fica muito claro que precisamos de um sistema tributário mais justo e com condições melhores de empreendimento”, declara o empresário.

Durante todos os dias do evento, são realizadas diversas atividades que visam informar e educar a população sobre como os impostos impactam no cotidiano de todos. Durante os cinco dias,shoppings e lojistas estarão com ações em seus estabelecimentos. Confira abaixo a programação completa:

24/05/23 (Quarta feira) - Coquetel e solenidade de abertura feirão do imposto 2023, no 2° Piso do Shopping Boulevard, às 19h, em frente à Livraria Saraiva;

25/05/23 (Quinta feira) - Happy hour sem imposto no pub O Velho Moinho. Absorção a partir de 40% de carga tributária em produtos no pub. Funcionamento e entrada de clientes normais no dia (aberto ao público);

26/05/23 (Sexta feira) - Visita presencial da diretoria, patrocinadores, apoiadores e associados, aos shoppings aderentes: Boulevard, Pátio Belém e Bosque. Visita presencial, também nos Home Centers: Jurunense e Comercial Arthur Bernardes. Todo o passeio será feito em ônibus double duck do patrocinador Boa Esperança;

27/05/23 (Sábado) - Dia D da semana do feirão: gasolina sem imposto, gás de cozinha sem imposto e bebidas sem imposto, das 09h às 12h, na unidade do Posto Dallas da Av.

Pedro Álvares Cabral, próximo à rotatória da Av. Julio Cesar. Em seguida, buffet sem imposto no restaurante apoiador San Tito, na Av. Brás de Aguiar;

28/05/23 (Domingo) - Dia livre para a comitiva fazer compras e andar por todos os lojistas aderentes.