Feirão Limpa Nome da Serasa já fechou 46 mil acordos no Pará; veja como participar

O Feirão Limpa Nome da Serasa, que segue até 30 de novembro e oferece descontos de até 99% na negociação de dívidas, já resultou no fechamento de 1.493.599 acordos por 1.383.478 consumidores em todo o país, somando R$ 4,1 bilhões em descontos, desde o dia 30 de outubro, quando o evento começou. No Pará, de acordo com a Serasa, 46.773 mil acordos foram fechados até quinta-feira (09).

Mais de 500 empresas participam do Feirão, entre elas bancos, administradoras de cartão de crédito e outras instituições financeiras, além de concessionárias de energia, operadoras de telefonia e varejistas. Foram disponibilizadas 530 milhões de ofertas no site e no app da Serasa.

Inadimplência

Dados do Mapa da Inadimplência da Serasa apontam que, no Pará, no mês de setembro, 2,5 milhões de pessoas estavam inadimplentes, o que representa 40,61% da população.

As contas de utilities, como água, energia e gás, representam 10,93 % do total das dívidas dos inadimplentes do estado. O restante das dívidas é de bancos e cartões (31,36%), varejo (18,65%), financeiras (15,88%), serviços (12,39%), telecom (5,27%) e securitizadoras (1,43%).

Como negociar

Para participar da iniciativa, o consumidor deve acessar as ofertas disponíveis no site e no aplicativo do Serasa , disponível para download na App Store e Google Play, digitar o CPF e preencher um cadastro.

A plataforma vai exibir as informações financeiras do consumidor

Após o cadastro, o consumidor deve buscar a opção “Ver ofertas”, onde estarão as dívidas existentes e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.

Em seguida, é necessário escolher a opção que deseja e a forma de pagamento. Caso seja boleto, basta copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp.

Depois de confirmar as informações e revisar todas as condições apresentadas, o consumidor deve clicar em “Concluir acordo”.

Ao fechar o acordo, é necessário realizar o pagamento conforme as condições definidas na etapa anterior.

Para pagar com o Pix, ir em “Copiar chave Pix” e colar no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.