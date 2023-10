Feirão Serasa Limpa Nome reúne 17 mil ofertas disponíveis no Pará em todos os segmentos

A partir desta segunda (30) até 30 de novembro acontece a 30ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome. O evento terá a participação de mais de 500 empresas, que incluem bancos, financeiras, comércio varejistas, operadoras de telefonia e securitizadoras, que oferecerão novas condições para negociações de dívidas. No Pará, serão mais de 17 mil ofertas disponíveis em todos os segmentos.

Atualmente, existem 2,5 milhões de consumidores paraenses inadimplentes, que somam dívidas que chegam a R$ 9,9 bilhões, com média de R$ 3,8 mil para cada um, o que representa 40,61% da população adulta no Estado.

Com 530 milhões de ofertas de dívidas disponíveis para negociação online, os consumidores podem efetuar o pagamento via Pix e ter o nome limpo na hora. Para quitar os débitos, os inadimplentes devem acessar as ofertas disponíveis no site www.serasa.com.br e no aplicativo do Serasa, que está disponível para download na App Store e Google Play.

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.

Como renegociar as dívidas

Faça o seu cadastro no aplicativo do Serasa e busque a opção “Ver ofertas”. Nessa seção estarão as dívidas existentes e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Na sequência, escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp.

Depois de confirmar as informações, revise todas as condições apresentadas, e clique em “Concluir acordo”. Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento conforme as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.