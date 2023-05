Feira da Mulher Empreendedora oferece descontos de até 50% em alusão ao Mês das Mães

Nesta sexta-feira (5) e sábado (6), 45 expositoras participam da quarta edição da Feira da Mulher Empreendedora, que ocorre na avenida José Bonifácio, no bairro de São Brás, em Belém. Nesta edição, a feira é temática e voltada para o Mês das Mães, com descontos de até 50% em alguns produtos para quem quiser antecipar o presente das mães. Como atrações culturais, o evento traz a cantora Lenne Bandeira e a Big Band Louva Brasil, liderada pelo maestro Kelson Pinheiro, músico do Theatro da Paz.

A feira reúne empreendedoras de diversos segmentos, como artesanato, serviços, confecções, acessórios, beleza, saúde e alimentação. A iniciativa é do Instituto Aviva, ligado à Igreja Primeiro Amor. O objetivo é dar espaço e ampliar a clientela de mulheres que perderam empregos durante a pandemia e viram no empreendedorismo, uma oportunidade de se reinventar, atravessar dificuldades e gerar renda.

De acordo com Lenne Bandeira, uma das coordenadoras da iniciativa, a feira também busca incentivar a capacitação e regularização das empreendedoras, como estratégia de solidificação dos negócios. “Estamos investindo em oficinas de mídias sociais. Sabemos que a propaganda é a alma do negócio e elas [as empreendedoras] precisam estar capacitadas porque oferecem produtos e serviços de excelência", ressaltou.

A presente edição da Feira da Mulher Empreendedora pretende superar as vendas do último evento em, pelo menos, 10%. “Na última edição, éramos apenas 34 empreendedoras. Hoje, este número é maior em quase 20%", ressaltou Lenne.

Edições anteriores

A partir da primeira edição da feira, que reuniu cerca de 25 expositoras, as mulheres começaram a ganhar espaço e desenvolver suas habilidades. Foi o caso da doceira Giselle Dias. Segundo ela, a participação na feira proporcionou aumento nas vendas e a regularização do negócio. "Hoje estou empreendendo de forma legal e ainda posso acessar recursos dentro do meu segmento. Sou grata pela oportunidade", enfatizou.

Também da área de doces, Valéria Cancio comemora os resultados de participação nas edições anteriores da feira. “Eu era tão tímida, só cozinhava para a família e amigos. Vim para a feira incentivada por uma amiga e aqui estou. Saí de uma carta de clientes de cinco para 50. Esta é uma oportunidade fantastica" , celebrou Valéria, que tem como carro chefe bolos personalizados.

Neca Santos é mais uma empreendedora de sucesso a partir da feira. De um pequeno negócio de família, voltado para a confecção de pijamas, hoje, menos de cinco meses depois, ela já gera cinco empregos diretos. "Meu faturamento hoje é maior em 250%. Apostei meu último ‘cartucho’ na feira e ela me resgatou", disse Neca.

Serviço

A Feira da Mulher Empreendedora estará aberta ao público na sexta-feira (5), das 17h às às 22h, e no sábado (6), das 9h às 22h, na avenida José Bonifácio, nº 690, no bairro de São Brás. A entrada é franca e com amplo estacionamento.