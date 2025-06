Febraban Tech 2025 estreia com debates sobre IA, ESG e o papel dos bancos na transição climática

O Febraban Tech 2025, o maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro na América Latina, começou nesta terça-feira (10/06) reunindo lideranças dos setores financeiro, de tecnologia, telecomunicações, sustentabilidade, varejo e inovação. Em sua abertura, o congresso reforçou o papel estratégico dos bancos na transformação digital e no enfrentamento das mudanças climáticas, antecipando debates cruciais da COP 30, que ocorrerá em novembro de 2025, em Belém.

Entre os destaques do primeiro dia, dois painéis chamaram atenção pela atualidade dos temas: o uso da Inteligência Artificial Generativa na inclusão financeira e a transformação do setor imobiliário bancário com foco em ESG (ambiental, social e de governança).

(Foto: Jéssica Nascimento)

IA generativa como ponte para a inclusão financeira

No painel “O papel da Gen IA aplicada ao phygital como acelerador na inclusão financeira”, Jorge Iglesias, CEO da Topaz, apresentou as inovações da empresa que fornece soluções digitais para mais de 300 instituições financeiras, incluindo os principais bancos brasileiros.

Jorge Iglesias. (Foto: Jéssica Nascimento)

Segundo Iglesias, a IA generativa tem potencial para transformar a relação entre bancos e clientes ao criar experiências mais humanas e personalizadas.

“A IA generativa vai além da automação. Ela cria assistentes que entendem emoções, reconhecem sotaques e interagem de forma natural com o cliente. Isso aproxima, fideliza e, principalmente, inclui”, afirmou Iglesias.

Ele também destacou a exportação de soluções brasileiras, como o Pix, para outros países da América Latina, como a Colômbia, que se prepara para lançar seu sistema de pagamentos instantâneos, o Breve.

Imobiliário bancário e ESG: uma agenda urgente

Outro painel de grande relevância foi “Transformando o imobiliário bancário com ESG: resultados financeiros e conformidade regulatória”, parte da trilha “COP 30: Os bancos na liderança da transição para finanças verdes e sustentáveis”.

Paolo Polliere, head da eFM na América Latina, apresentou estudos de caso europeus (Zandkasteel e WTC Utrecht) que adotaram padrões como BREEAM, Fitwel e CRREM para aumentar a eficiência energética, prolongar a vida útil das construções e cumprir metas de sustentabilidade.

“A capacidade de coletar e cruzar dados das edificações permite não apenas reduzir consumo, mas também gerar inteligência para orientar decisões mais sustentáveis”, explicou.

Gustavo Lellis, board advisor da FM América Latina, reforçou que o setor imobiliário precisa ser visto como um ativo estratégico de transformação social.

“Prédios não podem ser fardos. Eles devem gerar valor social, ter acesso público, consumir pouca energia e integrar a cidade. Essa é uma visão alinhada com os princípios da COP 30”, declarou.

Ele também alertou sobre a importância de mapear e mitigar riscos ambientais: “Não se elimina o risco, mas se reduz o impacto. E isso começa com dados e consciência.”

Paolo Polliere e Gustavo Lellis. (Foto: Jéssica Nascimento)

Um setor em transformação

Com uma programação que se estende por três dias, o Febraban Tech 2025 tem como tema central a economia digital e busca reforçar o papel do setor bancário como catalisador de inovações sustentáveis e inclusivas. O evento antecipa, ainda, os compromissos que o Brasil e o sistema financeiro deverão assumir na COP 30, consolidando os bancos como atores-chave na transição para uma economia de baixo carbono.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, foi um dos palestrantes da abertura do evento. (Foto: Jéssica Nascimento)

Nas próximas sessões, o congresso continuará abordando temas como cibersegurança, open finance, identidade digital e novas formas de crédito, reforçando o compromisso da Febraban com a inovação responsável.

O Febraban Tech é realizado anualmente pela Federação Brasileira de Bancos e reúne mais de 20 mil participantes. Em 2025, o evento ocupa os pavilhões do Transamerica Expo Center, em São Paulo, com presença de lideranças empresariais, autoridades públicas e especialistas do Brasil e do exterior.