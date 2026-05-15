Fazenda lança simulador de renegociação de dívidas do Novo Desenrola

O Ministério da Fazenda lançou nesta sexta-feira, 15, uma calculadora que permite simular a renegociação de dívidas por meio do Novo Desenrola Brasil, lançado este mês. A ferramenta está disponível no site da pasta.

A simulação pode ser feita com o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na renegociação.

Pelas regras do programa, até 20% do saldo disponível do fundo, ou R$ 1 mil, podem ser usados - o valor que for maior.

As condições finais precisam ser confirmadas com as instituições financeiras participantes.