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Economia

Fazenda divulga lista das 27 plataformas de apostas online bloqueadas pelo governo

De acordo com a equipe econômica, elas atuam de forma ilegal e com o potencial de agravar o endividamento de famílias brasileiras

Estadão Conteúdo
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Imagem ilustrativa (Foto: Joédson Alves / Agência Brasil)

O Ministério da Fazenda divulgou nesta sexta-feira, 24, a lista das 27 plataformas de mercado preditivo que foram bloqueadas por agirem em desconformidade com a regulação das bets. De acordo com a equipe econômica, elas atuam de forma ilegal e com o potencial de agravar o endividamento de famílias brasileiras.

Em coletiva de imprensa nesta sexta, no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o bloqueio das plataformas de mercado preditivo se dá por estar em desconformidade com a lei, não apenas pelo não pagamento de outorga para sua atuação. Isso porque essas plataformas, como Kalshi e Polymarket, não seguem as mesmas regras de uma casa de apostas esportivas, as famosas bets.

"O mercado preditivo, da forma como oferece seu produto, viola a lei aprovada pelo Congresso, executada pela secretaria de prêmios e apostas, portanto o produto oferecido por essas plataformas, em desacordo com a lei, não é passível de regularização. O bloqueio é por desconformidade geral, não só pelo pagamento de outorga", disse ele. "Quando há desconformidade, não há possibilidade de correção pelo pagamento de outorga."

Na coletiva, Durigan disse que o total de plataformas bloqueadas foi de 28, porém, tempo depois, a Fazenda disse que o número correto era o de 27.

São elas:

  • PredictIt
  • Palpita
  • Cravei
  • Previsão Véspera
  • Palpitano
  • PRÉVIAS - Plataforma de Mercado Preditivo
  • Predict ProphetX
  • Prediction Market
  • Robinhood
  • OG Prediction Markets & Real-Time Odds
  • Fanatics Markets
  • Novig
  • Hedgehog Markets
  • IBKR ForecastTrader
  • Voxfi
  • Futuriza
  • Eu Já Sabia
  • Mercados Preditivos
  • MercadoPred
  • Palpitada
  • Pliks
  • PolySwipe
  • PRED Exchange
  • Ruckus Market
  • Stride
  • Polymarket
  • Kalshi

Derivativos

O governo também anunciou nesta sexta-feira a proibição da venda de derivativos relacionados a eventos esportivos, políticos, sociais, culturais e de entretenimento. Com isso, o mercado preditivo, como o Polymarket, está proibido de oferecer títulos relacionados a eleições, jogos esportivos e situações relacionadas à cultura pop.

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