Fazenda divulga lista das 27 plataformas de apostas online bloqueadas pelo governo
De acordo com a equipe econômica, elas atuam de forma ilegal e com o potencial de agravar o endividamento de famílias brasileiras
O Ministério da Fazenda divulgou nesta sexta-feira, 24, a lista das 27 plataformas de mercado preditivo que foram bloqueadas por agirem em desconformidade com a regulação das bets. De acordo com a equipe econômica, elas atuam de forma ilegal e com o potencial de agravar o endividamento de famílias brasileiras.
Em coletiva de imprensa nesta sexta, no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o bloqueio das plataformas de mercado preditivo se dá por estar em desconformidade com a lei, não apenas pelo não pagamento de outorga para sua atuação. Isso porque essas plataformas, como Kalshi e Polymarket, não seguem as mesmas regras de uma casa de apostas esportivas, as famosas bets.
"O mercado preditivo, da forma como oferece seu produto, viola a lei aprovada pelo Congresso, executada pela secretaria de prêmios e apostas, portanto o produto oferecido por essas plataformas, em desacordo com a lei, não é passível de regularização. O bloqueio é por desconformidade geral, não só pelo pagamento de outorga", disse ele. "Quando há desconformidade, não há possibilidade de correção pelo pagamento de outorga."
Na coletiva, Durigan disse que o total de plataformas bloqueadas foi de 28, porém, tempo depois, a Fazenda disse que o número correto era o de 27.
São elas:
- PredictIt
- Palpita
- Cravei
- Previsão Véspera
- Palpitano
- PRÉVIAS - Plataforma de Mercado Preditivo
- Predict ProphetX
- Prediction Market
- Robinhood
- OG Prediction Markets & Real-Time Odds
- Fanatics Markets
- Novig
- Hedgehog Markets
- IBKR ForecastTrader
- Voxfi
- Futuriza
- Eu Já Sabia
- Mercados Preditivos
- MercadoPred
- Palpitada
- Pliks
- PolySwipe
- PRED Exchange
- Ruckus Market
- Stride
- Polymarket
- Kalshi
Derivativos
O governo também anunciou nesta sexta-feira a proibição da venda de derivativos relacionados a eventos esportivos, políticos, sociais, culturais e de entretenimento. Com isso, o mercado preditivo, como o Polymarket, está proibido de oferecer títulos relacionados a eleições, jogos esportivos e situações relacionadas à cultura pop.
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