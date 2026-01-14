Capa Jornal Amazônia
Economia

Economia

Famílias de Moju recebem 41 moradias do Minha Casa, Minha Vida Rural

Entrega foi realizada pelo ministro das Cidades, Jader Filho, e integra investimentos habitacionais e de infraestrutura no nordeste do Pará.

Jéssica Nascimento
fonte

As unidades estão localizadas nas comunidades Vila Nova Vida, Santa Luzia do Tracuateua e Moju Miri. (Foto: Ascom | Ministério das Cidades)

Famílias de três comunidades rurais de Moju, no nordeste do Pará, receberam nesta terça-feira (13) as chaves de 41 novas moradias do programa Minha Casa, Minha Vida Rural. A entrega foi realizada pelo ministro das Cidades, Jader Filho, e marca mais uma etapa da política habitacional voltada à população do campo no estado.

As unidades estão localizadas nas comunidades Vila Nova Vida, Santa Luzia do Tracuateua e Moju Miri. O investimento supera R$ 3 milhões, com recursos do Ministério das Cidades em parceria com a Caixa Econômica Federal. As casas foram contratadas em abril de 2025, durante a realização do programa #BotaPraAndar em Moju, e começaram a ser entregues nove meses após a assinatura dos contratos.

Entre os beneficiados está o casal Rodrigo e Angélica, da comunidade Vila Nova Vida, que aguardava há anos a conquista da casa própria. Antes, a família vivia em uma residência de madeira. “Nosso sonho se tornou realidade e já estamos ansiosos para a mudança”, afirmou Angélica.

Segundo o ministro Jader Filho, a entrega faz parte de um conjunto maior de investimentos habitacionais no município. Ao todo, 183 moradias rurais foram contratadas para atender famílias das três comunidades

“Esse trabalho vai continuar, porque milhares de famílias do Pará e do Brasil que estão cadastradas no Minha Casa, Minha Vida aguardam a oportunidade de conquistar a casa própria”, destacou.

Investimentos em Benevides

Ainda na terça-feira, o ministro esteve em Benevides, na Região Metropolitana de Belém, onde assinou a contratação de uma obra de drenagem urbana no valor de R$ 30 milhões. O investimento é resultado da seleção do Novo PAC 2025 e tem como objetivo reduzir alagamentos e enxurradas na área urbana do município.

Na cidade, Jader Filho também visitou o canteiro de obras do residencial Caminho das Flores I, que contará com 150 unidades habitacionais. O empreendimento, contratado em fevereiro de 2025, recebe investimento de R$ 24,3 milhões do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). As obras estão em estágio avançado e geram emprego e renda para moradores da região.

 



Minha Casa, Minha Vida Rural

ministério das cidades

jader filho
Economia
.
