FADESP celebra 45 anos, lança campanha e apresenta novidades

Colaborando no desenvolvimento científico, social e tecnológico na região, a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP) celebra, no próximo dia 18 de novembro, 45 anos de existência. Para marcar a data, será realizada uma solenidade presencial com a direção e colaboradores da entidade; reitores e pró-reitores da Universidade Federal do Pará (UFPA) e dirigentes das instituições apoiadas pela FADESP, a partir das 9 horas, no auditório Arlindo Pinto, no prédio anexo ao Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFPA, que fica localizado em frente ao prédio-sede da instituição, no campus Guamá. Na ocasião, haverá a apresentação da campanha publicitária institucional “FADESP 45 anos”, composta por peças que ressaltam a importância de seu papel no fomento à produção científica na Amazônia.

“Nesses quarenta e cinco anos, muita gente passou pela FADESP e contribuiu para que nós chegássemos onde estamos hoje. Não só dirigentes, mas inúmeros trabalhadores, que foram determinantes para que continuássemos com a sua missão, colaborando para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, do ensino, da extensão, além de ajudar a desenvolver municípios, o Estado, a região, o País e as pessoas”, ressalta o diretor executivo Prof. Dr. Roberto Ferraz Barreto.

Ele lembra que, juntamente com a UFPA, a entidade contribuiu para a interiorização do ensino superior na Amazônia, processo iniciado pouco após a redemocratização do País, na segunda metade da década de 80. “Desde 1987, a FADESP atua na implantação de cursos pelo interior do Estado, além de estabelecer parcerias com várias empresas públicas e privadas da região. Também foram estabelecidas conexões com prefeituras, e avançamos na realização de concursos públicos. Então, nós temos muito a comemorar, pois a FADESP está consolidada no Estado como uma marca muito respeitada no que faz e segue se propondo a realizar cada vez mais”, completa.

Novidades

Como parte das comemorações pelo aniversário, algumas ações já foram tomadas. O prédio-sede da instituição, por exemplo, está passando por reformas. Além da infraestrutura física, a FADESP reformulou seu portal, tendo enormes ganhos em sua capacidade de processamento e com novo layout, tornando-se ainda mais intuitivo e inclusivo, com ferramentas mais ágeis, como o chat box, que permite um atendimento mais rápido e funcional aos usuários do site.

A Fundação também atualizou a sua identidade visual, modernizando seu logotipo, bem como já apresentou o selo comemorativo especial pela data, que passará a ser utilizado em ocasiões e documentos especiais até novembro de 2023. Concebido pelo publicitário Aurélio Oliveira, em parceria com a Assessoria de Comunicação Institucional da FADESP, o selo destaca a mandala amazônica, ícone do logotipo da entidade, encaixada no número 5, evocando a lembrança de um globo terrestre.

Ainda dentro da programação pelos 45 anos, foi realizada na última terça-feira (8), uma ação com os estudantes que frequentam o Restaurante Universitário (RU) básico, no campus Guamá. Eles receberam brindes da Fundação e fizeram fotos em um toten que remete à capa da revista da FADESP.

História

A FADESP foi criada em novembro de 1977, para dar suporte às atividades da UFPA, e tornou-se um dos grandes agentes estratégicos da região Norte. É uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento científico, social e tecnológico da Amazônia.

Com a expertise adquirida em 4 décadas e meia de atuação, a entidade possui o diferencial de gerir projetos que têm como foco o meio ambiente amazônico e o desenvolvimento sustentável. No apoio à pesquisa, atua na viabilização de programas e projetos científicos, intermediando as parcerias entre instituições que atuam nos mais diversos segmentos e o corpo docente da UFPA e de outras Instituições de Ensino Superior (IEs). Por meio dessa intermediação, são alcançados resultados para a comunidade, objetivo de suas ações.

Também promove o Desenvolvimento Institucional (DI) em órgãos, entidades e empresas com o objetivo de melhorar os serviços desempenhados por eles, seja na reestruturação organizacional e/ou no aprimoramento de procedimentos administrativos. No aprimoramento acadêmico, gerencia os cursos de pós-graduação junto à UFPA e outras instituições parceiras.

O histórico da FADESP conta ainda com pelo menos 120 cursos de especialização e experiências em Mestrado, nas áreas de Saúde, Tecnologia, Linguística e Exatas. Outra área em que também atua é na qualificação continuada com cursos de curta duração (de extensão ou aperfeiçoamento) presenciais e à distância. A metodologia, com estudo de casos, tem garantido a efetiva aprendizagem.

Apoio

Sua atuação estratégica é percebida multissetorialmente e, além de estar vinculada à UFPA, com a autorização da Universidade, apoia outras instituições, entre elas o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG); o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA); o Instituto Evandro Chagas (IEC); a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa); a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa); a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra).

Desde 2005, a instituição também referência na elaboração e execução de processos seletivos e concursos públicos no Estado, já tendo realizado mais de 170 certames até o momento. Dentre as instituições e órgãos para os quais a FADESP ganhou concorrência e prestou serviço, estão diversas prefeituras do Pará, Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, Museu Paraense Emílio Goeldi, Banco do Estado do Pará (Banpará), Polícia Militar, Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), e a Secretaria de Estado da Fazendo do Pará (Sefa).