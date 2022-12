ExpoPará: Associação reinaugura espaço e atrai mais de mil pessoas

Um dos maiores leilões Raça Guzerá do Brasil esteve entre as principais ações da 54ª Exposição Feira Agropecuária do Estado do Pará (ExpoPará), realizada de 30 de novembro até este domingo, 4 de dezembro. O XVII Leilão Evolução do Guzerá foi realizado pelo Grupo Central Evolução, e os melhores animais da cabeceira foram disponibilizados para os criadores e investidores da raça. Mais de mil pessoas circularam no evento em cinco dias de programação, realizada no novo Parque Presidente Médici, localizado na avenida João Paulo II.

Mas as atividades, em sua integralidade promovidas pela Associação Rural da Pecuária do Pará (ARPP), estenderam-se a outros setores sociais, como a área acadêmica, com a oferta de diversos ciclos de cursos e palestras, com a intenção de promover o setor; exposição de bovinos e bubalinos, e provas de cavalo, como parte das ações de integração entre os empreendedores do segmento; e visitações guiadas e abertas ao público para conhecer um pouco desse universo agroecológico. Também foi um importante passo desse trabalho a inauguração do espaço de equoterapia, segundo os organizadores do evento.

VEJA MAIS

Foram dois anos sem ações, devido à pandemia da covid-19. Para Fernando Dacier Lobato, o presidente da ARPP, esse é o momento de mostrar que a entidade ressurge com uma nova premissa de integração entre pilares: econômico, acadêmico e social. “Buscamos a promoção de ações que resultem em bons negócios para o setor agropecuário, além de informação e qualidade de vida à população. A 54º ExpoPará vem com essa nova perspectiva. Queremos estimular o aprendizado, o comércio e o apoio social”, reforça Fernando Dacier Lobato.

O vice-presidente da ARPP, Luiz Almeida, lembra também outros resultados da ExpoPará. “Fizemos acordos de cooperação técnica com as universidades, com o intuito de tornar o parque uma extensão para cursos técnicos. Percebemos a necessidade de criar um programa educativo para receber crianças em idade escolar, para que tenham a oportunidade de conhecer e vivenciar o campo; e ainda organizar uma agenda mensal para que a população possa estar mais presente e saiba mais sobre o trabalho realizado no campo”, destacou.

A ARPP completa 70 anos contando a história da pecuária paraense. Fundada em 18 de maio de 1951, a entidade traz, junto com o novo Parque de Exposição Presidente Médici, uma nova proposta de trabalho, levando em consideração o novo cenário econômico e o papel desse segmento na sociedade.