Expo Favela Innovation é lançada em Belém nesta noite de segunda-feira (4)

A primeira edição da Expo Favela Innovation foi lançada, nesta segunda-feira (4), na sede da Associação Comercial do Pará (ACP), na avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, em Belém.

A iniciativa coordenada pela Favela Holding em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA) vem sendo realizada em várias partes do país desde o início do ano. A intenção é dar visibilidade a empreendedores das periferias, e, no Pará, não será diferente.

Produtor da Expo Favela, no Pará, Daniel Noel, esteve à frente do lançamento da ação, em Belém, nesta segunda-feira, e destacou que a intenção da iniciativa é oportunizar a moradores periféricos a apresentação dos trabalhos e das ideias deles com vistas ao aprimoramento das ações para acesso ao mercado.

"Nós temos aqui uma oportunidade incrível para mostrar para o estado e para o Brasil - porque são excelentes os projetos que são desenvolvidos por protagonistas de periferia - que além dessa chance de apresentar os seus trabalhos a investidores ainda podem ser premiados nas edições estadual e nacional”, disse Daniel Noel.

Daniel Noel explicou que, na prática, a feira tem como carro-chefe a promoção das iniciativas, empreendimento/startup ou a ideia para um projeto, surgidas nas periferias.

“Aqui no Pará , nós vamos selecionar através de uma curadoria da Central Única das Favelas (CUFA) 100 projetos que vão participar de uma exposição na capital em Belém, e, ao final do evento, a gente vai selecionar as 10 iniciativas mais bem avaliadas e elas vão para São Paulo, com todos os custos pagos”, afirmou.

“Dos 22 estados que estão participando da ação, teremos 10 participantes de cada estado e do Brasil inteiro será montado um top 10 com premiações, mentorias para os 10 colocados, então é uma super oportunidade, lembrando que a nível Brasil as periferias hoje movimentam mais de 120 bilhões de reais, em recursos. Quando você faz compras e paga suas contas com empreendedores da periferia. Há bons negócios dentro da periferia, é como a CUFA sempre fala a periferia não é carência ela é potência”, disse Daniel.

A Expo Favela Innovation tem cooperação internacional da Unesco e o apoio social da CUFA. A edição paraense tem o apoio da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) e será realizada na Usina da Paz, no bairro do Jurunas, em Belém.

“Faremos o evento na capital, mas nosso foco é encontrar e selecionar empreendedores das periferias de todo o estado. Queremos que essas pessoas e empresas ganhem voz e visibilidade através deste grande projeto”, destacou o presidente da CUFA Pará, Jorge Tedson.

Inscrições abertas

As inscrições para participar da feira de negócios da Expo Favela estão abertas até o dia 10 de setembro. Podem se inscrever empreendedores com iniciativas nascidas e desenvolvidas nas áreas periféricas do estado, através do site do evento (http://www.expofavela.com.br/empreendedor/).