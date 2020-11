Exército abre inscrições para seleção com salário de mais de R$ 7 mil

O Exército Brasileiro abriu, nesta segunda-feira (30), processo seletivo para militares voluntários temporários no estado do Pará. As oportunidades são para preenchimento de vagas de oficiais (ensino superior), médicos na área de medicina intensiva, infectologia, pediatria e ortopedia. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 4 de dezembro. A seleção é feita pela 8ª Região Militar, subordinada ao Comando Militar do Norte.

Os interessados devem entrar no site da 8ª Região Militar para acesso aos editais (que contém as fases e datas dos processos e as áreas de interesse da Força Terrestre) e para inscrições, que são gratuitas e devem ser feitas no horário de 9h e 19h.

Segundo o edital, as vagas de médicos na área de medicina intensiva são para atuação no Hospital da Guarnição de Marabá. Já as oportunidades de pediatria e ortopedia são para atuação no Hospital Geral de Belém, na capital paraense. Para a vaga de medicina intensiva, é necessário ter experiência mínima comprovada de um ano de atuação em Unidade de Tratamento Intensiva (UTI).

Os salário iniciais para oficial, sargento e cabo são de R$ 7.315,00, mais gratificações. O militar temporário pode ocupar o cargo por até oito anos, sendo o contrato renovado anualmente, e, para acúmulo de qualquer outro cargo, emprego ou função pública, deve se respeitar a legislação vigente. Os selecionados irão trabalhar em suas áreas de especialidade e serão empregados em atividades inerentes à carreira militar. Os cargos ofertados podem ser acessados no site da 8ª Região Militar.

Segundo o edital, durante o processo seletivo, não há, por parte do Exército Brasileiro, obrigatoriedade de convocação de todas as especialidades previstas no certame ou o compromisso quanto à incorporação dos inscritos. A aprovação assegura, apenas, a expectativa de direito à designação e incorporação, ou seja, a efetiva contratação é condicionada à existência de vaga, de acordo com o efetivo de militares temporários da 8ª Região Militar.