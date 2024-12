Executivo de marketing do Itaú é demitido após 27 anos por mau uso do cartão corporativo

O CMO (chief marketing officer) do Itaú Unibanco, responsável pelas estratégias de marketing do banco, Eduardo Tracanella, foi demitido após 27 anos de serviços na empresa, por mau uso do cartão corporativo em despesas pessoais. As informações foram divulgadas pelo portal Brazil Journal.

A demissão foi oficializada na última sexta-feira (29.11), após uma reunião fechada com a alta liderança do banco, que tomou a decisão.

Dos 27 anos em que trabalhou no Itaú, em seis deles Tracanella esteve à frente da equipe de marketing, sendo responsável por campanhas recentes, como a que trouxe o show da cantora Madonna ao Rio de Janeiro este ano. Ele também faz parte do time de sócios da empresa.

Não foram detalhados os gastos que categorizaram o mau uso do cartão corporativo, mas segundo fontes próximas, o caso não envolve “incidentes isolados”. Tratava-se de um padrão de “desvio sério de conduta” do executivo.

Na avaliação da direção do banco, que tem um dos maiores orçamentos de marketing do Brasil e investiu de maneira intensa para celebrar seus 100 anos em 2024, o executivo também não estaria apresentando resultados considerados satisfatórios.

Entre as supostas decisões consideradas incorretas e que pesaram na decisão de demiti-lo, estaria a destinação de verbas publicitárias na nova emissora de TV a cabo de notícia Times Brasil e a insistência de Tracanella de manter a estratégia de marketing do banco de falar pouco de produtos da instituição – privilegiando apenas a promoção da imagem institucional da marca.

Em seu perfil do LinkedIn, ao comentar sobre sua saída da empresa, o publicitário informou que no momento se dedicará mais a família, pois “celebrar 100 anos em 1, cobra seu preço”. Tracanella não comentou sobre o motivo da saída. “É o momento de encerrar meu longo e ininterrupto ciclo, desejar muita sorte aos que ficam, arrumar as malas e me preparar para o próximo capítulo”, afirmou.