Evento gratuito no Pará busca capacitar profissionais para a área industrial

Uma ampla programação gratuita do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) teve início nesta quarta-feira (25), em Belém, com a realização de palestras, minicursos, orientação de carreira, feira com vagas de emprego online e diversas outras ações. O evento, que segue até sexta-feira (27), é realizado simultaneamente em todo o país, mas a edição paraense ocorre em vários polos: Belém (unidades Cedam e Getúlio Vargas), Castanhal, Canaã dos Carajás, Marabá, Paragominas, Parauapebas, Altamira, Barcarena, Bragança e Santarém. A iniciativa é aberta para todos os públicos.

VEJA MAIS:

Como explicou o gerente executivo de Educação Profissional do Senai Pará, Davis Siqueira, o evento é uma “grande vitrine da indústria e do Senai para a sociedade”. “É o momento em que o Pará, em todas as suas unidades operacionais e escolas, abre suas portas para receber o público em geral. Costumo brincar: se você tem entre 14 e 100 anos, pode fazer um curso no Senai. E eu penso que essa é uma oportunidade. É uma forma de mostrar como funciona a aprendizagem industrial”, destacou.

Entre os cursos de qualificação oferecidos pela entidade estão disponíveis os mais básicos, de iniciação, para quem nunca fez capacitações, e também os de aperfeiçoamento profissional. E há ainda a chance de participar da programação desta semana de forma digital, já que as atividades também se estendem para o ambiente online. Paralelamente, há uma feira online onde os interessados podem cadastrar o currículo na plataforma “Contrate-me” e, eventualmente, ser escolhidos por empresas que tenham vagas abertas. Basta acessar este site.

Capacitação

Há uma diversidade de áreas de estudo que podem ser escolhidas pelos participantes, como construção civil, mineração, eletricidade, moda e outras. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Alex Carvalho, diz que o Mundo Senai oferece uma gama de cursos e capacitações que nada mais são do que oportunidades de crescimento profissional, seja na inserção no mercado de trabalho ou na recolocação em novos postos.

“Tudo se traduz em valorização do emprego, e isso mexe com autoestima, com esperança, com o futuro. O Pará é um Estado que cresce a níveis superiores à grande parte do Brasil e nós temos uma indústria que absorve grande parte desses postos de trabalho e, por conta disso, há uma demanda crescente por profissionais capacitados. A melhor forma de se capacitar é pelo Senai. Sentimos a necessidade de trazer as ofertas de acordo com as demandas cada vez mais crescentes, por isso temos 12 escolas no Estado, que têm atendido onde os principais pólos industriais estão, e temos a ambição de ampliar o número de escolas, criando mais condições de acesso ao mercado e promovendo sempre inovação, tecnologia e qualificação dos profissionais”, declarou.

A trabalhadora Ivaneide Mendonça, de 43 anos, compareceu ao Senai no primeiro dia de evento para buscar uma capacitação na área de moda. Ela já gostava de costurar e conta que aprendeu o básico com uma vizinha, mas agora quer se profissionalizar e transformar a atividade em uma fonte de renda. “Quero me profissionalizar, tornar isso um trabalho e ter uma renda extra, eu adoraria. Continuaria fazendo minhas diárias e costurando. Estou começando agora e quero ficar até o final do curso para melhorar mais”, afirmou.

Programação

Nesta quinta-feira (26), as atividades do Senai continuam. Em Belém, na unidade Cedam, na travessa Mauriti, 3251, haverá, por exemplo, a elaboração de currículo escrito e em vídeo, exposições e visitas guiadas aos laboratórios, palestra sobre bioeconomia e os reflexos na Amazônia e sobre independência financeira e empregabilidade no ramo automotivo, além de uma oficina sobre inteligência artificial e a postura e comportamento em entrevistas de emprego, entre outras.

Já na unidade Getúlio Vargas, na travessa Barão do Triunfo, 2806, haverá minicurso sobre segurança com eletricidade em casa e na rua e sobre os desafios e oportunidades para construção civil paraense, oficina de Libras e de costura sustentável, e ainda cadastro de currículo na plataforma “Contrate-me”. As duas unidades também terão programações na sexta-feira (27), assim como outros polos do Pará. Basta acessar www.senaipa.org.br para conferir.