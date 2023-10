Evento em Belém discute inovação tecnológica na gestão pública

O Meetup Startup Pará: Bootcamp GovTech será realizado em um novo espaço, na Agência Cop30 do Sebrae, nesta quinta-feira (26) no bairro do Umarizal, em Belém. O evento é promovido pelo programa Startup Pará, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), com o objetivo de transformar o Estado do Pará em um polo de excelência em inovação no setor público. O público-alvo são empreendedores com ideias e soluções para a gestão pública, e as inscrições são gratuitas no local, com início às 17h.

O Bootcamp GovTech é uma iniciativa do Programa Startup Pará, desenvolvido pelo Governo do Estado por meio da Sectet, com foco na modernização e transformação digital do setor público. Ele busca aproximar empreendedores do governo, impulsionando a inovação e buscando soluções para os desafios enfrentados pela administração pública.

O Meetup Startup Pará: Bootcamp GovTech abordará temas relevantes, destacando a inovação no setor público e a melhoria da qualidade do empreendedorismo. Três palestrantes especialistas em áreas cruciais para aprimorar a gestão pública estarão presentes:

1. João Felipe Moraes de Amorim: Ativista da Tecnologia e Soluções para a Área de Educação. Ele discutirá como a tecnologia pode ser aplicada para impulsionar a aprendizagem e o desenvolvimento educacional na região.

2. Reinan Clayton: Responsável por propor e executar políticas públicas de formação e desenvolvimento de pessoas, além de liderar a Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA). Ele abordará a importância das políticas públicas na formação de líderes capazes de promover o progresso social do estado do Pará.

3. Walter dos Santos: Doutorando e Mestre em computação aplicada, Especialista em Gestão de TI, e CEO da Inteceleri Tecnologia para Educação. Ele compartilhará sua visão sobre como a tecnologia pode elevar o nível da educação básica no Brasil, com foco especial no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

O evento acontecerá na Agência COP 30 do Sebrae, inaugurada recentemente, localizada na rua Municipalidade, 1461, no dia 26 de outubro, das 17h às 19h.