Evento destaca avanços para micro e pequenas empresas brasileiras

Empreendedores paraenses participaram em Curitiba do XX Encontro Nacional da Micro e Pequena Empresa (Enampe). O evento é um dos mais importantes para o setor e reuniu representantes de instituições públicas e privadas de 19 estados brasileiros para discutir o tema “Diálogos para o Desenvolvimento dos Pequenos Negócios”.

O advogado Rafael Lauria foi um dos convidados da programação para participar do painel: Diálogos e Associativismo. Além dele, Álvaro Cordoval, presidente da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas do Estado do Pará (Fampep) e Edson Nogueira, Wilson Portela, Adail Carvalho, Jayme Pontes Filho, Paulo Sergio Pinheiro representaram a entidade no Encontro. Para a comitiva paraense, o Enampe mostrou que apoiar a pequena empresa é sinônimo de apoiar a sociedade brasileira, por isso é necessário que todos atuem no processo de criação de estratégias de apoio a esses empreendimentos.

Nesse sentido, o presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais (Conampe), Ercílio Santinoni, destacou medidas que impactaram positivamente o setor. “Nunca avançamos tanto como nos últimos três anos. Ganhamos o Pronampe de forma permanente. Uma conquista de acesso ao crédito que sempre sonhávamos. Temos o Relp, o nosso programa de reescalonamento no pagamento de débitos no âmbito do Simples. Uma excelente oportunidade para empresas voltarem à formalidade e continuarem seus negócios”, frisou.

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Paulo Alvim, o presidente do Sebrae, Carlos Melles, e a secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniella Marques, também participaram da programação realizada Conampe, Sebrae e da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais do Estado do Paraná (Fampepar).