EUA importa ovos de Coreia e Turquia para baixar preços em meio a gripe aviária

Os Estados Unidos estão importando ovos de Turquia e Coreia do Sul para atenuar a escassez de abastecimento provocada pela gripe aviária, que fez os preços dispararem em todo o país, confirmou, nesta sexta-feira (21), a secretária do Departamento de Agricultura do governo americano.

Brooke Rollins declarou à imprensa em Washington que as importações a partir desses dois países já tinham começado e que a Casa Branca também estava em conversas com outras nações para importar ovos temporariamente.

"Estamos falando de centenas de milhões de ovos no curto prazo", acrescentou.

O preço dos ovos disparou após o surgimento de múltiplos surtos de gripe aviária nos Estados Unidos, o que obrigou os agricultores a sacrificarem pelo menos 30 milhões de aves e limitou drasticamente a oferta.

Na arena política, os preços dos ovos se tornaram um ponto inesperado para o atual presidente Donald Trump durante sua campanha eleitoral, quando buscou capitalizar a frustração dos eleitores com o aumento dos preços dos produtos básicos durante a gestão de seu antecessor, o democrata Joe Biden.

Após voltar à Casa Branca, em janeiro passado, o presidente republicano encarregou Rollins da tarefa de aumentar o fornecimento de ovos e baixar os preços.

Desde então, e ao longo das semanas, produtores de vários países têm informado sobre o interesse americano em seus produtos.

As associações avícolas da Polônia e da Lituânia informaram à AFP que pessoal diplomático americano havia entrado em contato para gerenciar a compra de ovos frescos.

"A pergunta-chave seria quais condições financeiras os americanos ofereceriam", disse Katarzyna Gawronska, diretora da Câmara Nacional de Produtores de Aves de Criação e Alimentos da Polônia.

Em declarações à imprensa, nesta sexta, Rollins afirmou que as importações de ovos seriam por tempo limitado e parariam assim que os avicultores americanos conseguirem aumentar o fornecimento.