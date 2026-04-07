Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Estudo da CNI aponta que redução da jornada de trabalho pode diminuir PIB em mais de R$ 76 bi

Queda do PIB industrial em 1,2% pode acelerar o processo de desindustrialização e terá impacto em toda a cadeia produtiva, alega CNI

Estadão Conteúdo
fonte

Para entidade, Indústria será o setor mais afetado com a possível mudança (Foto: © CNI/José Paulo Lacerda/Direitos reservados)

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga nesta terça-feira (7) um levantamento inédito que estima que o PIB do País sofrerá uma queda de 0,7% se a jornada de trabalho for reduzida de 44 para 40 horas semanais. Isso equivale a uma perda de R$ 76,9 bilhões para a economia brasileira.

A entidade destaca que a indústria é o setor que mais será impactado, caso o Congresso Nacional aprove a medida. "O segmento enfrentará a maior queda no PIB em termos relativos, de 1,2%, o equivalente a R$ 25,4 bilhões. Além da redução nas horas trabalhadas, o aumento generalizado dos preços da economia em razão da alta do custo do trabalho impactará em perda de competitividade para a indústria nacional, ampliando os efeitos negativos da redução da jornada sobre o setor", diz a CNI.

Veja mais

image Fim da escala 6x1: projeto é adiado por pressão de setores contrários
Zé Adriano criticou a tentativa de votar o projeto em ano eleitoral

image Escala 6x1: setores de Belém divergem sobre impactos da mudança
Proposta que tramita no Congresso divide opiniões entre representantes de trabalhadores e das indústrias no Pará sobre produtividade e custos operacionais

O levantamento aponta que, em seguida, o setor mais afetado será o do comércio, com retração de 0,9% do PIB, ou R$ 11,1 bilhões. Depois, aparecem os setores de serviços (-0,8%), agropecuária (-0,4%) e o de construção (-0,3%).

Para o presidente da CNI, Ricardo Alban, a queda do PIB industrial em 1,2% pode acelerar o processo de desindustrialização e terá impacto em toda a cadeia produtiva. "A maior redução das horas trabalhadas aumentará a exposição brasileira ao mercado externo. A consequência será a perda de competitividade do produto nacional. Assim, a nossa indústria vai perder participação no mercado doméstico e internacional, a partir da redução nas exportações e da alta nas importações", destaca Alban.

A CNI utilizou um modelo de Equilíbrio Geral Computável (EGC) para calcular os efeitos do aumento de custos causada pela redução da carga horária semanal na economia brasileira. "Os cálculos mostram que, como consequência da elevação do custo do trabalho, haverá, ao fim do processo de ajuste da economia, aumento generalizado dos preços. O impacto será sobre bens e serviços para os consumidores finais, como também sobre insumos e matérias-primas para as empresas, o que gera perda de competitividade."

A indústria defende a separação do debate técnico sobre a redução da jornada de trabalho do calendário eleitoral. "A discussão da redução de jornada é legítima, mas qualquer decisão dessa dimensão deve levar em conta a avaliação de impacto e seus efeitos econômicos. A produtividade no Brasil ainda está muito aquém de países semelhantes e há escassez de mão de obra. Por isso, ainda não é hora de alterar a jornada de trabalho", afirma Ricardo Alban.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

6X1

JORNADA

PEC

CNI

ESTUDO
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

propostas

Durigan afirma que apresentou a Lula desenho de medidas contra endividamento

O ministro não descartou um uso de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nessas medidas

07.04.26 16h03

sUBIU

Açaí a R$ 40 em Belém reflete impacto da entressafra na oferta do fruto

Período de escassez afeta revendedores e consumidores na capital paraense

07.04.26 15h06

GESTÃO

TCM suspende compra de R$ 19 milhões em uniformes escolares da Semec de Belém por irregularidades

Tribunal aponta falta de documentos, inconsistências e risco de dano ao erário em contratação feita por adesão a ata de outro estado

07.04.26 14h21

aguarda autorização

Petrobras envia ao Ibama informações para perfurar mais 3 poços na Margem Equatorial

Segundo estatal, procedimento estava dentro do processo já iniciado de licenciamento do bloco FZA-M-59, na bacia da Foz do Amazonas

07.04.26 13h12

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

TRANSPORTE

Belém perde 14 geladões após apreensão por instituição financeira

Sindicato aponta desequilíbrio financeiro e diz que outras empresas podem enfrentar apreensões no sistema de transporte coletivo

31.03.26 11h56

CASO CERPASA

Cerpa e Ambev encerram contrato sob investigação do Ministério Público por dívida bilionária

Empresa paraense é classificada como devedora contumaz pelo TJPA com passivo bilionário e caso chega formalmente ao Cade

04.04.26 17h30

Economia

Academia de luxo chega a Belém com mensalidade de R$ 1.800

Aurea Gym aposta em exclusividade, estrutura premium e serviços de bem-estar para público restrito na capital paraense

30.03.26 14h35

Economia

Pará está entre 9 Estados com mais Bolsa Família que emprego formal

Dependência está em queda, mas ritmo desacelerou, conforme os números de fevereiro deste ano

04.04.26 13h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda