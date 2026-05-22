Cursos gratuitos oferecem 1.200 vagas com bolsa no oeste do Pará; saiba mais

Um total de 1.200 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional está disponível para moradores dos municípios de Faro, Oriximiná, Terra Santa e Porto Trombetas, na região oeste do Pará. Os participantes selecionados receberão uma bolsa de R$ 960 em pagamento único durante o período das aulas, com o objetivo de auxiliar na formação voltada ao mercado de trabalho local. As inscrições para o processo seletivo já começaram e podem ser realizadas de forma virtual neste link até a próxima sexta, 29 de maio. As oportunidades são oferecidas por meio do Projeto Novas Minas, uma iniciativa desenvolvida pela empresa Mineração Rio do Norte (MRN).

Conheça as opções de capacitação e as exigências do edital

As formações oferecidas atendem a diferentes perfis profissionais e níveis de escolaridade dos candidatos, divididas em 14 cursos distintos. Há opções voltadas diretamente para o setor de construção e reforma, abrangendo funções como pedreiro, ajudante de obras, carpinteiro e pintor.

A área de construção civil também disponibiliza turmas para armador de ferragem e bombeiro hidráulico, enquanto o segmento industrial e de manutenção conta com vagas para mecânico montador, soldador e operador de motosserra.

Para concorrer, os interessados devem ter idade mínima de 18 anos e ensino fundamental II completo na maioria das modalidades. As exceções são os cursos de operação de máquinas pesadas, como caminhão, escavadeira, trator e rolo, que exigem o ensino médio completo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Veja o cronograma completo das etapas de seleção do projeto

O processo seletivo para o preenchimento das vagas terá caráter eliminatório e classificatório, seguindo critérios preestabelecidos em edital regulamentar. "Os candidatos passarão por prova objetiva e outras etapas obrigatórias. É importante acompanhar todas as fases para garantir a participação. Os cursos não garantem emprego, mas aumentam as chances de inserção no mercado, seja na MRN ou em outras empresas", detalhou Magda Damasceno, gerente-geral de Recursos Humanos da MRN.

O resultado preliminar será divulgado no dia 04 de junho. A etapa presencial obrigatória ocorrerá de 08 a 12 de junho, com a publicação do resultado final agendada para o dia 18 de junho. As matrículas dos aprovados serão efetuadas de 22 a 26 de junho, e o início das atividades em sala de aula está marcado para o dia 06 de julho.

Vagas por município

Oriximiná : 600 vagas

: 600 vagas Terra Santa : 400 vagas

: 400 vagas Faro: 200 vagas

Projeto Novas Minas

Auxílio financeiro : R$ 960 (bolsa em pagamento único)

: R$ 960 (bolsa em pagamento único) Total de cursos disponíveis : 14 modalidades

: 14 modalidades Inscrições: NESTE LINK