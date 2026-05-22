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Economia

Cursos gratuitos oferecem 1.200 vagas com bolsa no oeste do Pará; saiba mais

Inscrições estão abertas para moradores de quatro localidades e oferecem auxílio financeiro de R$ 960 durante as aulas

Gabriel da Mota
fonte

Imagem ilustrativa (Divulgação)

Um total de 1.200 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional está disponível para moradores dos municípios de Faro, Oriximiná, Terra Santa e Porto Trombetas, na região oeste do Pará. Os participantes selecionados receberão uma bolsa de R$ 960 em pagamento único durante o período das aulas, com o objetivo de auxiliar na formação voltada ao mercado de trabalho local. As inscrições para o processo seletivo já começaram e podem ser realizadas de forma virtual neste link até a próxima sexta, 29 de maio. As oportunidades são oferecidas por meio do Projeto Novas Minas, uma iniciativa desenvolvida pela empresa Mineração Rio do Norte (MRN).

Conheça as opções de capacitação e as exigências do edital

As formações oferecidas atendem a diferentes perfis profissionais e níveis de escolaridade dos candidatos, divididas em 14 cursos distintos. Há opções voltadas diretamente para o setor de construção e reforma, abrangendo funções como pedreiro, ajudante de obras, carpinteiro e pintor

A área de construção civil também disponibiliza turmas para armador de ferragem e bombeiro hidráulico, enquanto o segmento industrial e de manutenção conta com vagas para mecânico montador, soldador e operador de motosserra

Para concorrer, os interessados devem ter idade mínima de 18 anos e ensino fundamental II completo na maioria das modalidades. As exceções são os cursos de operação de máquinas pesadas, como caminhão, escavadeira, trator e rolo, que exigem o ensino médio completo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Veja o cronograma completo das etapas de seleção do projeto

O processo seletivo para o preenchimento das vagas terá caráter eliminatório e classificatório, seguindo critérios preestabelecidos em edital regulamentar. "Os candidatos passarão por prova objetiva e outras etapas obrigatórias. É importante acompanhar todas as fases para garantir a participação. Os cursos não garantem emprego, mas aumentam as chances de inserção no mercado, seja na MRN ou em outras empresas", detalhou Magda Damasceno, gerente-geral de Recursos Humanos da MRN. 

O resultado preliminar será divulgado no dia 04 de junho. A etapa presencial obrigatória ocorrerá de 08 a 12 de junho, com a publicação do resultado final agendada para o dia 18 de junho. As matrículas dos aprovados serão efetuadas de 22 a 26 de junho, e o início das atividades em sala de aula está marcado para o dia 06 de julho.

Vagas por município

  • Oriximiná: 600 vagas
  • Terra Santa: 400 vagas
  • Faro: 200 vagas

Projeto Novas Minas

  • Auxílio financeiro: R$ 960 (bolsa em pagamento único)
  • Total de cursos disponíveis: 14 modalidades
  • Inscrições: NESTE LINK
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