Estão abertas as inscrições para mercado criativo promovido pelo Ministério da Cultura em Belém

Rodadas de negócios, atividades de networking, showcases, mentorias, conferências, mesas de debate e atividades culturais vão compor a programação da terceira edição do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR), evento que será promovido em Belém, pelo Ministério da Cultura (MinC), dos dias 8 a 12 de novembro. A Pasta vai investir R$ 1,11 milhão no edital que vai levar 260 empreendedores culturais e criativos à agenda, que reúne empresas de todos os portes. Confira aqui.

Aos interessados, as inscrições já estão abertas desde a última quarta-feira (19) e seguem até 17 de agosto, podendo ser feitas na Plataforma Mapas da Cultura. No total, são oferecidas cinco vagas para compradores e 15 para vendedores em cada um dos setores e, segundo o governo, o preenchimento dos selecionados será feito de modo igualitário em todas as regiões brasileiras, então Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul terão três vendedores por setor criativo cada.

Podem concorrer empreendedores atuantes nos seguintes setores: artesanato, audiovisual e animação, circo, dança, design, editorial, hip hop, jogos eletrônicos, moda, museus e patrimônio, música, teatro e áreas técnicas relacionadas à economia criativa. Uma cozinha-show com foco na culinária, sabores e ingredientes da região Norte também vai marcar o espaço da gastronomia no evento.

Ajuda financeira

O edital contempla gastos com transporte, estadia e alimentação dos selecionados pelo Ministério: as propostas selecionadas serão beneficiadas com apoio financeiro para participação no Mercado; inscrição gratuita no evento; cadastro na plataforma oficial para organização de rodadas de negócios; e participação em atividades de capacitação prévia às rodadas de negócios. O apoio financeiro é calculado por região brasileira, considerando o endereço residencial do beneficiário.

A realização do evento na região Norte, segundo o comunicado da Cultura, tem como objetivo valorizar as potencialidades comerciais da região, dar maior projeção à diversidade cultural dos povos amazônicos e incentivar a descentralização dos investimentos e das ações culturais. “Um país como o Brasil tem um potencial enorme para se desenvolver social e economicamente através da cultura”, afirmou a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

O MICBR pretende fomentar e impulsionar o crescimento dos setores criativos, facilitar a circulação de bens e serviços culturais, estimular a internacionalização da produção cultural nacional e promover a profissionalização dos agentes culturais brasileiros. Além disso, o mercado reúne centenas de empresas e milhares de criadores e empreendedores dos setores culturais e criativos do Brasil e de outros países.