Estão abertas as inscrições para a Semana da Inovação 2020, a sexta edição do evento sobre inovação pública que acontece de forma virtual de 16 a 19 de novembro. Os organizadores esperam reunir aproximadamente 20 mil pessoas e mais de 150 palestrantes durante os quatro dias, com mais de 200 horas de programação online, que inclui palestras, oficinas, mesas redondas, cursos, sessões on-demand e outras atrações.

As inscrições podem ser feitas no site do evento. A Semana da Inovação 2020 é uma realização da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), do Ministério da Economia, do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Faculdade LatinoAmericana de Ciências Sociais (Flacso), com o apoio e a participação de diversas instituições do governo federal, além de organismos internacionais, grupos da sociedade civil e representantes do setor privado.

Em comunicado, a Enap explicou que a definição conceitual da semana trata da exploração do “entrelugar” – um espaço de transição entre o passado e futuro na governança pública. “Neste espaço somos desafiados tanto por antigas questões que permanecem – fome, pobreza, violência – quanto por novas questões que emergem – futuro do trabalho à distância, ética da tecnologia, equilíbrio entre economia e saúde”, diz.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) também está lançando este ano uma iniciativa chamada #govaftershock (governo depois do choque), um evento em rede que acontece por dois dias ininterruptos. Ele é liderado pelo Observatório para Inovação do Setor Público da OCDE, mas organizado por parceiros ao redor do mundo. No Brasil, a Semana da Inovação foi convidada para cocriar o evento e contribuir para a programação. Será dias 17 e 18 de novembro.

O primeiro dia focará em reunir reflexões para as três perguntas: “o que queremos deixar para trás após esse choque? O que queremos manter? O que queremos fazer diferente?”. O segundo dia reunirá líderes mundiais para debater sobre as reflexões geradas pelos eventos ao redor do mundo.