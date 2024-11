"Estamos ferrados", diz Rubens Ometto sobre política econômica do governo Lula

O presidente do grupo Cosan, Rubens Ometto, comentou sobre a política econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante um evento realizado na última quinta-feira (28), em São Paulo. Ometto destacou preocupação com o cenário econômico brasileiro, classificando a situação como "muito difícil" para o setor empresarial.

Ele apontou a falta de controle sobre o déficit fiscal como o principal entrave ao desenvolvimento do país: “Com essas taxas de juros, o empresário que investir vai quebrar”. O empresário afirmou ainda que a administração federal “acha que está certa e não quer fazer nada” e concluiu: “estamos ferrados”.

“Acho que a gente está numa situação muito difícil. Quando você é empresário e vê tudo que está acontecendo, vê claramente uma política de partido, de não reduzir [gastos]. Está muito fácil resolver, é só resolver o problema do déficit fiscal que tudo se assenta, mas eles não querem fazer. O que vai acontecer: os juros vão subindo, os investimentos que todo mundo fala que vai ter de infraestrutura, a parceria público-privada, não vão acontecer porque o empresário que investir com essas taxas de juros vai quebrar", disse.

O empresário também ressaltou o impacto negativo da política monetária, afirmando que a alta taxa de juros inviabiliza investimentos privados em setores estratégicos, como infraestrutura e parcerias público-privadas (PPPs). "Com essas taxas de juros, o empresário que investir vai quebrar", reforçou.