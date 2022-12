Estado já pagou 2.310 benefícios do programa Vale Gás nesta nova rodada

O Banpará registrou 2.310 benefícios concedidos logo no primeiro dia de pagamentos do programa Vale Gás, na segunda-feira (12). A nova rodada, que vai até o dia 19, segue o calendário diário conforme o mês de nascimento dos 159.630 beneficiados elegíveis. Nesta terça-feira (12), o pagamento foi destinado aos aniversariantes dos meses de março e abril.

Nessa etapa, são disponibilizados cerca de R$ 10 milhões, em parcelas de R$ 100, para auxiliar na compra de botijões de gás de 13 kg.

Titular da Seaster, Inocencio Gasparim disse que “retomar os pagamentos do Vale Gás é manter o compromisso com a população, garantir o alimento na mesa do paraense, que em meio a um contexto tão difícil, precisou se reinventar".

"Com o alto valor do gás de cozinha e dos insumos alimentares, a população se viu sem alternativas, por isso o programa surge com o intuito de gerar possibilidades e dar respaldo", disse o secretário.

Gasparim destacou que, "somado a outros benefícios, o programa fez com que o Pará fosse reconhecido como segundo Estado do País que mais investiu em distribuição de recursos para a população durante a pandemia. Por isso é fundamental continuar reforçando o combate à pobreza, à fome e às desigualdades".

O secretário reforçou que os beneficiários devem primeiro fazer a consulta no site da Seaster ou do Banpará e então, se for o caso, ir até uma agência realizar o saque.

Renda para necessidades básica

A dona de casa Silvia Maciel estava em Belém para uma consulta e aproveitou para sacar o benefício. “Muitas das vezes estamos sem nada e o benefício colabora para comprarmos algo para as nossas crianças. A merenda, o mingau, já ajuda. Vamos fazer uma ceia melhor”, disse a beneficiária, que mora em Porto de Moz, no Baixo Amazonas.

São contempladas as unidades familiares com renda per capita declarada igual a zero, e com inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do governo federal. A parcela do Vale Gás, no valor de R$ 100, é paga pelo Banpará. Conforme o decreto que regulamenta o programa, o benefício ficará disponível para saque por até 90 dias.

A Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) é responsável pela gerência e fiscalização do programa. O programa já beneficiou mais de 180 mil famílias desde o pagamento da 1ª parcela.

Para saber se tem direito ao benefício, o interessado deve acessar os sites do Banpará ou da Seaster e digitar o CPF. O pagamento obedece a um calendário por mês de nascimento.