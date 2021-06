Estado e Prefeitura de Marituba lançam auxílio de R$ 200 para pessoas em vulnerabilidade

Os 500 primeiros beneficiários do programa Renda Marituba receberam os cartões, nesta quarta-feira (16). A iniciativa da Prefeitura de Marituba e do governo do Estado garante um auxílio emergencial de até R$ 200 reais para famílias que sobrevivem com menos de um salário mínimo por mês e que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A medida tem como objetivo reduzir os impactos econômicos causados pela pandemia da covid-19. As informações foram divulgadas pela Agência Pará.

A solenidade de entrega do auxílio foi realizada no Ginásio Poliesportivo do município e contou com a participação do governador Helder Barbalho e da prefeita de Marituba, Patrícia Mendes. Nesta primeira etapa, o programa, operacionalizado pelo Banco do Estado do Pará (Banpará), pretende contemplar mil famílias do município.

"Festejamos a parceria com o governo do Estado através do Banpará para que vocês possam receber esse recurso nas agências de forma imediata. O dinheiro já está disponível para que possam comprar alimentos, pagar dívidas e garantir que possam prosseguir a jornada de vida. Fico feliz porque essa iniciativa se soma ao programa do Governo do Estado, o Renda Pará, que atende mais um milhão de famílias paraenses cadastradas no Bolsa Família”, disse Helder.

São famílias que estão em condições de vulnerabilidade e que puderam ser ajudadas em duas rodadas pelo Renda Pará.

Vale-alimentação

O chefe do Poder Executivo Estadual destacou ainda que os alunos da rede pública estadual de ensino também foram contemplados, em 10 rodadas, com um vale-alimentação.

“São R$ 80 reais para 576 mil alunos em todo estado. São estudantes que deixaram de ter acesso à merenda escolar e, que muitas vezes, era a única alimentação do dia. Ajudamos para que possam comprar alimentos e levarem para dentro de casa”, ressaltou o governador.

Também nesta quarta-feira, houve a solenidade que marcou a adesão de Marituba no Programa "Cidade Empreendedora", que é desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).