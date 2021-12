Estado começa a pagar servidores no dia 21 de dezembro

Servidores públicos estaduais começam a receber no dia 21 de dezembro. Serão pagos primeiramente os inativos militares e pensionistas civis e militares, além dos inativos civis e as pensões especiais da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad). O pagamento será concluído na quinta-feira (23), com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), da capital e do interior. As informações foram divulgadas pela Agência Pará.

Confira o calendário:

Dia 21 (terça-feira) – Inativos militares e pensionistas civis; militares e inativos civis e pensões especiais/ Seplad.

Dia 22 (quarta-feira) – Auditoria-Geral, Casa Civil, Casa Militar, Defensoria Pública, Gabinete da Vice-Governadoria, Procuradoria-Geral, Sedap, Sectet, Seplad, Sefa, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, NGTM, NEPMV, NGPR e SEAC, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Seap, Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Hospital Ophir Loyola, Fundação Hemopa, Fundação Santa Casa, Adepará, AGTRAN , Arcon, Codec, Ceasa, Cohab, CPC Renato Chaves, Detran, Emater, EGPA, AGTRAN, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Imetropara, Iasep, Igeprev, IOE, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Uepa, Ideflor-Bio, CPH e Fundação Parapaz.

Dia 23 (quinta-feira) – Seduc (capital e interior).