Estabelecimentos não registrados terão o GTA bloqueado pela Adepará

A partir do dia 06 de setembro, os estabelecimentos avícolas que não estiverem registrados no Programa Estadual de Sanidade Avícola (Pesa) terão o GTA (Guia de Trânsito Animal) bloqueado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará).

As granjas receberão a emissão da certidão de registro de sanidade avícola gratuitamente. O documento é emitido pela Gerência do Programa Estadual de Sanidade Avícola (GPESA), e auxilia no cumprimento da normativa responsável por definir os procedimentos para o registro, fiscalização e controle sanitário dos estabelecimentos de reprodução, comercial e de ensino ou pesquisa avícola.

“A adoção dessas medidas tem por objetivo salvaguardar o plantel avícola paraense da entrada e disseminação de doenças nesses rebanhos. E, assim, garantir granjas alojadas com aves de produção sadias e a produção de alimentos (produtos e subprodutos de carne e ovos) inócuos à manutenção da saúde pública”, explica a gerente do Programa Estadual de Sanidade Avícola (GPESA), Lettiere Mendes Pereira Lima.

A GPESA certifica as granjas de postura comercial que seguem os critérios de sanidade do plantel avícola. Já o Serviço de Inspeção Estadual (SIE) certifica a atividade de manipulação dos ovos. Ou seja, são dois registros diferentes.

O registro do estabelecimento avícola significa que o estabelecimento adquiriu status sanitário reconhecido pelos órgãos de defesa sanitária, portanto, o mesmo garante a sanidade do plantel e melhores índices zootécnicos e econômicos, assim, agregando valor às aves e ovos produzidos.

“O objetivo dessa certificação sanitária é disciplinar e padronizar o status sanitário dessas granjas, visto que as diretrizes do Mapa contidas nas legislações acima mencionadas têm como ponto focal adoção de segurança e biosseguridade que abrangem pré-requisitos estruturais e de manejo”, explica a gerente.