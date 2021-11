Escultura do 'Touro de Ouro' em frente a Bolsa de Valores é retirada; veja

O 'Touro de Ouro', colocado em frente à sede da Bolsa de Valores no centro de São Paulo, foi retirado na noite de terça-feira (23), poucas horas depois da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU), órgão vinculado à Secretaria de Urbanismo e Licenciamento da prefeitura da capital paulista, concluir que a escultura era uma peça publicitária e não tinha o licenciamento devido. As informações são do Uol.

O touro foi colocado na última terça-feira, 16 de novembro, e tem como padrinho o empresário Pablo Spyer, conhecido com o bordão 'Vai tourinho'. O monumento é uma réplica do Touro de Wall Street, instalação em bronze localizada em Nova York, Estados Unidos. Confira o vídeo da remoção:

Desde a sua inauguração, a estátua foi alvo de diversos protestos e polêmicas. Logo após a sua instalação, cartazes estampando a palavra "fome" foram grudados na peça. Na noite de quarta-feira (17), integrantes da ONG SP Invisível realizaram um churrasco para pessoas em situação de rua em frente à escultura e afirmaram que o ‘Touro de Ouro’ não simbolizava nenhum progresso, mas sim um retrocesso, já que o país está vivendo um aumento de pessoas morando nas ruas e preços abusivos da carne. No dia seguinte, o lugar foi marcado com tinta preta com a frase "taxar os ricos", uma intervenção feita pelo Movimento Juntos.