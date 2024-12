Escola Fundação Itaú divulga curso sobre políticas públicas; confira vagas

As inscrições para a 16ª edição do “Curso Avançado de Avaliação Econômica de Políticas Públicas e Projetos Sociais” estão abertas até o dia 15 de dezembro. O curso é oferecido pela Escola Fundação Itaú e selecionará 40 estudantes de pós-graduação e pós-graduados (mestrado, doutorado ou especialização lato sensu), além de profissionais das áreas de Economia, Administração Pública e atividades similares. As inscrições podem ser feitas no site da Escola Fundação Itaú com aulas previstas para janeiro de 2025.

O curso tem duração de dois meses com aulas realizadas ao vivo. Serão abordados temas como os efeitos econômicos e sociais de políticas públicas em diferentes territórios, a construção de uma teoria da mudança, como técnicas didáticas e exemplos práticos de avaliações. A formação apresenta estratégias para medir o impacto social e econômico de uma política pública ou projeto social.

Os participantes também terão o acompanhamento de monitores para auxiliar na produção do trabalho final que será a elaboração de propostas de políticas públicas.

“As metodologias apresentadas pelo curso verificam como uma política pública impacta financeira e socialmente na vida de seus beneficiários. Esse tipo de avaliação é fundamental no processo de decisão dos gestores públicos que, com base nos resultados, podem optar por manter a iniciativa, aprimorando seu formato ou até mesmo extingui-la, gerando um importante processo de aprendizagem institucional e melhorando os resultados para os cidadãos”, explica Fernanda Seidel, gerente de Prospecção e Avaliação do Itaú Social.