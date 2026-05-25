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Economia

Escala 6x1: propostas de transição de 10 anos, 5 anos ou 3 anos foram derrotadas, diz Boulos

Nesta segunda, Lula e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reuniram no Palácio do Planalto. No encontro, os dois estabeleceram uma regra de transição para a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais

Estadão Conteúdo
fonte

Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou nesta segunda-feira, 25, pelo X, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu derrotar propostas de transição para o fim da escala 6x1 que eram defendidas por membros do Centrão e da oposição.

De acordo com a publicação, "o único ponto gradual será a redução da jornada semanal: em 60 dias irá de 44 para 42 horas e, no ano que vem, para 40 horas. Portanto, as propostas de transição de 10 anos, 5 anos ou 3 anos foram derrotadas".

Nesta segunda, Lula e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reuniram no Palácio do Planalto. No encontro, os dois estabeleceram uma regra de transição para a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais.

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Para ser aprovado na Câmara, o texto precisa passar na comissão especial e, depois, receber pelo menos 308 votos no plenário, em dois turnos. Depois, a proposta segue para o Senado, onde precisa de, no mínimo, 49 votos

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Segundo os termos acertados, 60 dias após a promulgação da proposta, haverá uma redução de duas horas, até 42 horas. As últimas duas horas seriam reduzidas 12 meses depois, o que, pelo cronograma, ocorreria em 2027.

Para ser aprovado na Câmara, o texto precisa passar na comissão especial e, depois, receber pelo menos 308 votos no plenário, em dois turnos. Depois, a proposta segue para o Senado, onde precisa de, no mínimo, 49 votos.

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Palavras-chave

6X1/JORNADA/PEC/LULA/MOTTA/NEGOCIAÇÕES

Boulos
Economia
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