Erveiras vendem kit da virada do ano por R$30 no Ver-O-Peso

Por apenas R$ 30 você pode garantir um 2022 com muita saúde, dinheiro, prosperidade e romances de tirar o fôlego. As promessas são feitas nas barracas das erveiras do Ver-O-Peso, em Belém, onde o kit da virada do ano inclui um banho de descarrego, um banho cheiroso e ainda folhas para defumações atrativas.

Cada kit rende caminhos abertos para três pessoas após os líquidos serem misturados na água. Quem prefere levar os itens separadamente paga R$20 no banho que deve ser tomado na próxima sexta-feira (31). A versão que vem uma garrafa pet de dois litros custa R$50 e serve para dez pessoas.

Vendedora de longa data junto com a mãe, Patrícia Rego conta que o reajuste do kit de ano novo foi de 20% em relação ao ano passado, quando o conjunto com os três itens custava R$25. Ela lembra também que muitas pessoas gostam de preparar o próprio banho em casa, o que acaba gerando uma economia para o comprador.

"Você pode levar pra macerar em casa. Lava uma por uma, macera na água, deixa de molho e toma antes da meia noite, da cabeça aos pés. As massas de cada erva são de R$5 a R$7. Tem de todo tipo", afirma ela, que disse já ter vendido um bocado na manhã desta terça-feira (28)

Mas não só os kits de fim de ano que são procurados no Ver-O-Peso nesta última semana de 2021, conta a vendedora Josiane Silva. Ela conta que a procura ainda não está alta no mercado, mas que as coisas devem melhorar a partir desta quarta-feira (29).

"Nessa época sai muito os banhos atrativos, das ervas atrativas. Tem o Abre Caminhos, Chega-te a mim, Chora nos meus pés, Dinheiro em penca, que é o que atrai muito dinheiro. Tem banho do sol, banho de arruda, também para lavar em casa. Meio litro é R$20.

Uita precisou se concentrar para escolher a dedo os perfumes que iria levar para Santa Catarina (Ely Pamplona/O Liberal)

Se dependesse apenas da manicure Uita Havana, o lucro das erveiras estaria garantido da virada do ano até o dia de reis. Em uma única voltinha pelo corredor das erveiras, ela desembolsou R$100.

"Mas não é só para mim. Vou levar para amigos e clientes lá em Santa Catarina", conta ela, que morou oito anos em Belém e gosta de ter um pouco do Pará na bolsa sempre que está longe.

Já a autônoma Lilian Bárbara procurava os famosos frascos de perfumes regionais de nomes exóticos para dar de brinde nas festas de fim de ano entre amigos e família, já que ela irá se juntar a eles para brincar de bingo.

"Não estou procurando nada específico. Os preços estão bons então é mais uma lembrancinha mesmo para a brincadeira que faremos juntos", afirma.