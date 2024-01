Equatorial faz negociação de débitos e oferece serviços em Belém e Ananindeua

A Equatorial Pará realizará, nesta semana, o E+ Caravana, uma iniciativa voltada à negociação de débitos para clientes nos municípios de Belém e Ananindeua. As ações ocorrerão em diversos bairros, proporcionando oportunidades de regularização financeira, além de oferecer serviços adicionais.

O gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Jorivaldo Taveira, destaca que a negociação de débitos visa a beneficiar clientes com pendências nas contas de energia. “Durante as ações, estaremos ainda mais próximos dos nossos clientes, oferecendo serviços ágeis e com condições especiais para que o consumidor possa regularizar suas faturas”, diz Taveira.

Além da negociação de débitos, os clientes terão a oportunidade de se cadastrar na Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede descontos de até 65% na conta. A troca de lâmpadas convencionais por lâmpadas de led também estará disponível, promovendo a eficiência energética e possibilitando uma economia de até 80% na iluminação residencial.

A ação abrangerá bairros como Parque Verde, Cabanagem e Água Boa, em Belém, e Centro e Jaderlândia, em Ananindeua. Vale ressaltar que cada cliente terá seu caso analisado individualmente durante a negociação de débitos.

Serviços e Locais

1. E+ Caravana – Belém (Parque Verde)

- Onde: Central do Cadastro Único (avenida Augusto Montenegro, ao lado do Condomínio Cidade Jardim II)

- Quando: 29 de janeiro a 2 de fevereiro

- Hora: das 8h30 às 14h

2. E+ Caravana – Belém (Parque Verde)

- Onde: Paróquia Natividade Do Nosso Senhor Jesus Cristo (conjunto Jardim Sideral - rua Ariri, Nº 2100 )

- Quando: 30 de janeiro a 2 de fevereiro

- Hora: das 8h30 às 12h e 14h às 16h

3. E+ Caravana – Belém (Água Boa - Outeiro)

- Onde: Igreja Assembleia de Deus (avenida Paulo Costa, N° 1539)

- Quando: 29 de janeiro a 2 de fevereiro

- Hora: das 8h30 às 12h

4. E+ Caravana – Belém (Cabanagem)

- Onde: Igreja Evangélica da Paz (rua Dom Pedro, passagem Bom Jesus, quadra 210, N° 104)

- Quando: 31 de janeiro a 2 de fevereiro

- Hora: das 8h30 às 12h e 14h às 17h

5. E+ Caravana - Ananindeua (Centro)

- Onde: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (rua Cláudio Sanders, Nº 102)

- Quando: 30 a 2 de fevereiro

- Hora: das 8h30 às 14h

6. E+ Caravana- Ananindeua (Jaderlândia)

- Onde: Feira da Francisquinho (rua Areal, esquina com São Benedito)

- Quando: 3 de fevereiro

- Hora: das 8h30 às 12h