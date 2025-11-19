Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Entidades lançam o Pacto Empresarial pela Sustentabilidade durante a COP 30

Iniciativa quer fortalecer compromissos e práticas sustentáveis no setor produtivo

O Liberal
fonte

Lançamento do Pacto Empresarial, na sede da Associação Comercial do Pará (ACP), nesta quarta-feira (19), em Belém (Foto: Charles Matos / Divulgação)

Empresários e representantes do setor produtivo prestigiaram, nesta quarta-feira (19), em Belém, o evento de lançamento do Pacto Empresarial pela Sustentabilidade durante a COP 30 (30ª Conferência Mundial sobre as Mudanças Climáticas). A iniciativa é da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (Cacb), em parceria com a Associação Comercial do Pará (ACP), e a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Pará (Faciapa).

O lançamento ocorreu na sede da Associação Comercial do Pará (ACP), na avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina. Durante o evento, foram apresentados os pilares do pacto e as ações estratégicas voltadas à promoção do desenvolvimento sustentável, inovação e responsabilidade socioambiental no ambiente empresarial.

A intenção, de acordo com as entidades de classe, é engajar o setor produtivo no processo de fortalecimento de compromissos e práticas sustentáveis, alinhando o empresariado aos desafios e às oportunidades da agenda climática global

“O lançamento reforçou a importância da participação ativa do setor produtivo na construção de soluções para o futuro do planeta e destacou o protagonismo da região amazônica nos debates essenciais para o equilíbrio climático”, destaca o material de divulgação do Pacto Empresarial.

A presidente da Associação Comercial do Pará, Elizabete Grunvald, celebrou a relevância da adesão ao pacto: "Estamos muito felizes com a adesão a esse projeto, mais um projeto de entidade empresarial associada a tantas outras."

O presidente da Faciapa, Leonardo Pinheiro, também ressaltou o impacto da iniciativa para a região Norte: "Foi um momento muito importante, onde assinamos um termo que nos integra de fato à Amazônia Legal. Esse projeto será levado para construção conjunta com todas as nossas associações do Norte do país, permitindo que presidentes e associados contribuam com melhorias para a nossa Amazônia."

