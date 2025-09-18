Empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço já podem recorrer ao Plano Brasil Soberano

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu, nesta quinta-feira (18), o protocolo para que empresas brasileiras afetadas pelas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos solicitem crédito por meio do Plano Brasil Soberano.

A primeira etapa é verificar a elegibilidade a partir das 8h desta quinta-feira, no site oficial do BNDES. O acesso é feito pela plataforma GOV.BR, exclusivamente com o certificado digital da empresa. Após a autenticação, o sistema informa se o negócio está apto e quais soluções financeiras podem ser solicitadas.

De posse dessas informações, a orientação é procurar o banco de relacionamento. Para grandes empresas, também há a possibilidade de negociação direta com o BNDES.

R$ 40 bilhões disponíveis para crédito

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o objetivo é apoiar empresas sem que haja redução de postos de trabalho.

“O BNDES vai socorrer todas as empresas e a contrapartida é manter os empregos para a economia continuar crescendo e o país não ser prejudicado por essas medidas autoritárias, unilaterais e injustificadas”, afirmou.

Ao todo, estão disponíveis R$ 40 bilhões:

R$ 30 bilhões com recursos do Fundo Garantidor de Exportações (FGE);

com recursos do Fundo Garantidor de Exportações (FGE); R$ 10 bilhões do próprio BNDES.

Os financiamentos poderão ser usados em capital de giro, investimentos em adaptação da atividade produtiva, compra de máquinas e equipamentos e na busca por novos mercados.

Quem pode solicitar os recursos

As regras variam conforme a linha de crédito:

FGE (R$ 30 bilhões): disponível para pessoas jurídicas de todos os portes, desde que o faturamento com exportações de bens atingidos pelas tarifas adicionais aplicadas pelos EUA entre julho de 2024 e junho de 2025 represente pelo menos 5% do faturamento bruto total da empresa.

As quatro linhas de financiamento são:

Capital de Giro : para gastos operacionais gerais;

: para gastos operacionais gerais; Giro Diversificação : apoio na busca de novos mercados;

: apoio na busca de novos mercados; Bens de Capital : aquisição de máquinas e equipamentos;

: aquisição de máquinas e equipamentos; Investimentos: inovação tecnológica, adaptação produtiva e fortalecimento da cadeia.

BNDES (R$ 10 bilhões): voltado a empresas cujos produtos sofreram qualquer percentual de tarifa, independentemente do impacto no faturamento.

São duas opções de crédito:

Capital de Giro Emergencial : financiamento de gastos operacionais;

: financiamento de gastos operacionais; Capital de Giro Diversificação: incentivo à entrada em novos mercados.