Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço já podem recorrer ao Plano Brasil Soberano

Empresas afetadas por tarifas dos EUA já podem verificar elegibilidade para financiamento

Redação O Liberal

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu, nesta quinta-feira (18), o protocolo para que empresas brasileiras afetadas pelas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos solicitem crédito por meio do Plano Brasil Soberano.

VEJA MAIS

image Governo pode prorrogar Brasil Soberano, diz Teixeira
Programa reúne medidas de apoio às empresas exportadoras

A primeira etapa é verificar a elegibilidade a partir das 8h desta quinta-feira, no site oficial do BNDES. O acesso é feito pela plataforma GOV.BR, exclusivamente com o certificado digital da empresa. Após a autenticação, o sistema informa se o negócio está apto e quais soluções financeiras podem ser solicitadas.

De posse dessas informações, a orientação é procurar o banco de relacionamento. Para grandes empresas, também há a possibilidade de negociação direta com o BNDES.

R$ 40 bilhões disponíveis para crédito

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o objetivo é apoiar empresas sem que haja redução de postos de trabalho.

“O BNDES vai socorrer todas as empresas e a contrapartida é manter os empregos para a economia continuar crescendo e o país não ser prejudicado por essas medidas autoritárias, unilaterais e injustificadas”, afirmou.

Ao todo, estão disponíveis R$ 40 bilhões:

  • R$ 30 bilhões com recursos do Fundo Garantidor de Exportações (FGE);
  • R$ 10 bilhões do próprio BNDES.

Os financiamentos poderão ser usados em capital de giro, investimentos em adaptação da atividade produtiva, compra de máquinas e equipamentos e na busca por novos mercados.

Quem pode solicitar os recursos

As regras variam conforme a linha de crédito:

FGE (R$ 30 bilhões): disponível para pessoas jurídicas de todos os portes, desde que o faturamento com exportações de bens atingidos pelas tarifas adicionais aplicadas pelos EUA entre julho de 2024 e junho de 2025 represente pelo menos 5% do faturamento bruto total da empresa.

As quatro linhas de financiamento são:

  • Capital de Giro: para gastos operacionais gerais;
  • Giro Diversificação: apoio na busca de novos mercados;
  • Bens de Capital: aquisição de máquinas e equipamentos;
  • Investimentos: inovação tecnológica, adaptação produtiva e fortalecimento da cadeia.

BNDES (R$ 10 bilhões): voltado a empresas cujos produtos sofreram qualquer percentual de tarifa, independentemente do impacto no faturamento.

São duas opções de crédito:

  • Capital de Giro Emergencial: financiamento de gastos operacionais;
  • Capital de Giro Diversificação: incentivo à entrada em novos mercados.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Plano Brasil Soberano

economia
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

economia

Empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço já podem recorrer ao Plano Brasil Soberano

Empresas afetadas por tarifas dos EUA já podem verificar elegibilidade para financiamento

18.09.25 8h35

Comida paraense

Produtos da cesta básica paraense caíram de preço, mas comidas típicas não ficaram mais baratas

Nas ruas de Belém, tradição de saborear os pratos parece transcender o valor monetário

18.09.25 7h30

Economia

Construtora estreia em Belém com lançamento de 720 unidades na Mário Covas

Evento de apresentação do empreendimento movimentou o mercado imobiliário na noite desta quarta-feira (17) em Belém

17.09.25 22h00

conta de luz

Câmara aprova MP da Tarifa Social de Energia Elétrica por 423 votos a 36

Versão aprovada fixa a gratuidade na conta de luz para 17,1 milhões de famílias

17.09.25 18h25

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

Economia

Competitividade: Breves Moju e Itaituba são as três últimas cidades em ranking brasileiro

Estudo avalia a qualidade da administração pública de cidades acima de 80 mil habitantes

17.09.25 6h30

VOZ FEMININA

Mulheres Inspiradoras lança Hub COP30 e abre inscrições para programa de mentoria

Iniciativa vai certificar mulheres empreendedoras da Amazônia e promover conexões com lideranças femininas nacionais e internacionais em sustentabilidade e inovação

14.09.25 6h15

FAZ-TUDO

Pequenos reparos: ‘maridos de aluguel’ atendem às necessidades do lar e movimentam mercado em Belém

Setor é marcado pela tradição e a fidelidade da clientela na capital paraense

14.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda