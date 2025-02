Empresa revoluciona mercado de aluguel de móveis de alto padrão em Belém

Nos últimos anos, a demanda por locação de móveis de alto padrão em Belém disparou, impulsionando empresas especializadas a inovar e expandir seus serviços. Entre essas empresas, a Locarte, fundada em 2017 por Alex Sena, tem se destacado como referência no setor. A empresa atende desde eventos corporativos e sociais até grandes produções do show business, conquistando espaço no mercado de luxo paraense.

Alex Sena. (Cristino Martins/O Liberal)

A origem de um negócio promissor

A Locarte surgiu da experiência de Alex Sena em uma empresa que necessitava desse tipo de serviço, mas encontrava dificuldades para contratar fornecedores.

“Identifiquei o nicho, estudei o mercado e busquei soluções até abrir a empresa em 2017”, relembra o empresário. Desde então, a Locarte cresceu significativamente e hoje atende grandes empresas nacionais e internacionais, além de decoradores renomados da região.

A locação de móveis de luxo tem sido uma alternativa cada vez mais procurada pelos organizadores de eventos devido ao alto custo dos produtos no mercado, influenciado pelo valor do dólar.

Alex Sena em frente a empresa Locarte. (Cristino Martins/O Liberal)

“Além do preço elevado, há a questão da armazenagem e da logística, que inviabilizam a compra dos itens por muitos clientes. Nosso serviço permite que cada evento tenha sempre um mobiliário sofisticado e alinhado com as últimas tendências do setor”, explica Alex.

Sustentabilidade e COP 30: um novo foco

Com a realização da COP 30 em Belém este ano, a Locarte aposta na sustentabilidade como diferencial competitivo. A empresa está investindo em móveis feitos com madeira manejada de forma responsável e certificada com o selo FSC (Forest Stewardship Council), que atesta a origem sustentável dos produtos.

“Estamos focando em móveis que atendam esse formato, como poltronas e sofás orgânicos, para acompanhar o movimento global de eventos sustentáveis”, afirma Alex.

O selo FSC é um dos mais reconhecidos mundialmente quando o assunto é sustentabilidade florestal, garantindo que os produtos são originados de florestas bem manejadas. A aposta nesse segmento coloca a Locarte em sintonia com as demandas internacionais e com as exigências do evento global que colocará Belém no centro das atenções.

Como funciona o processo de locação

Para garantir praticidade e eficiência, a Locarte oferece um showroom físico e uma plataforma online, onde os clientes podem escolher os móveis de acordo com suas necessidades.

Alex Sena mostra alguns produtos em estoque. (Cristino Martins/O Liberal)

“Temos uma equipe treinada para fornecer todas as informações dos produtos de forma clara e objetiva, tornando o processo de contratação mais rápido e eficiente”, destaca Alex. Após a escolha dos itens, a empresa se responsabiliza pela entrega e retirada, garantindo total comodidade aos clientes.

Além disso, a logística interna da Locarte é 100% própria, o que possibilita maior agilidade e segurança na realização de eventos simultâneos.

“Nosso maior desafio é o custo dos produtos, que muitas vezes precisam ser adquiridos fora da região, mas investimos constantemente na otimização da logística para manter a qualidade e a eficiência dos nossos serviços”, pontua o empresário.

Crescimento e perspectivas para o futuro

O setor de eventos está em plena expansão, e a Locarte tem acompanhado esse movimento com investimentos estratégicos. Em 2023, a empresa registrou um crescimento de 42% no número de eventos atendidos e, para este ano, expandiu seu acervo em 35% para atender a crescente demanda impulsionada pela COP 30.

Recentemente, a Locarte esteve presente na maior feira de móveis de alto padrão da América Latina, em São Paulo, onde adquiriu novos produtos e se atualizou sobre as tendências do setor.

“Estamos ampliando nosso centro de distribuição, contratando pessoal qualificado e investindo em novos mobiliários para manter nosso alto índice de aprovação dos clientes e consolidar nossa posição de referência na região Norte do país”, afirma Alex.

Com um mercado cada vez mais aquecido e um portfólio diversificado, a Locarte segue como uma das principais empresas do setor em Belém, oferecendo sofisticação, inovação e um serviço de excelência para eventos de alto padrão.