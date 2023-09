Emprego: Grupo BBF abre 265 vagas para jovens aprendizes em 4 municípios do Pará

O Grupo BBF (Brasil BioFuels) está com 265 vagas de emprego abertas em todas as áreas da empresa para jovens aprendizes. Os jovens selecionados poderão atuar em um dos quatro municípios do Pará onde o grupo está presente – Acará, Concórdia, Moju ou Tomé-açu - nas áreas agrícola, industrial, administrativa, de tecnologia e de gestão de pessoas.

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem se inscrever pela plataforma Gupy.

VEJA MAIS

O programa de jovem aprendiz do Grupo BBF é realizado em parceria com o Serviço de Aprendizagem Rural (SENAR), também em construção da parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

Empregos

O Grupo BBF atua no agronegócio sustentável desde o cultivo da palma de óleo, biotecnologia, produção de biocombustíveis e geração de energia renovável. Presiente nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, atualmente, a empresa se destaca como uma das que mais emprega na região Norte do país – são aproximadamente 7 mil empregos diretos e 21 mil indiretos. As operações na região compreendem 38 usinas termelétricas (25 em operação e 13 em implementação), 3 unidades de esmagamento de palma de óleo, uma extrusora de soja e uma indústria de biodiesel.

“Desde 2019, tivemos um grande salto no número de colaboradores, aumentando em 18 vezes nosso quadro, passando de 345 em 2019, para mais de 6.280 em 2023. Agora, nossa expectativa é dobrar o número atual nos próximos anos”, declarou Milton Steagall, CEO do Grupo BBF.

Sobre a empresa

A empresa brasileira foi fundada em 2008 e é a maior produtora de óleo de palma da América Latina, com área cultivada superior a 75 mil hectares e capacidade de produção de 200 mil toneladas de óleo por ano. Também é pioneira na criação de soluções sustentáveis para a geração de energia renovável nos sistemas isolados, com usinas termelétricas movidas a biocombustíveis produzidos na região.

A empresa também está expandindo sua oferta de biocombustíveis e firmou parcerias para produção de Combustível Sustentável de Aviação (SAF) e de Diesel Verde, também chamado de diesel verde. De acordo com o BBF, os novos combustíveis sustentáveis serão produzidos a partir de 2026 na primeira Biorrefinaria do país, em fase de construção na Zona Franca de Manaus.