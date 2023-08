Grupo BBF abre 239 vagas de emprego para fortalecer agronegócio sustentável

O Grupo BBF (Brasil BioFuels) – atuante no âmbito do agronegócio sustentável, abarcando desde o cultivo da palma de óleo até a biotecnologia, produção de biocombustíveis e geração de energia renovável – está com 239 oportunidades de emprego disponíveis nos estados de São Paulo, Pará e Roraima. Para se candidatar aos processos seletivos, os interessados devem realizar seus cadastros através do site oficial da empresa.

O Pará concentra um total de 176 vagas, distribuídas em municípios como Acará, Concórdia, Moju e Tomé-Açu. As posições englobam funções como coordenador agrícola, auxiliar agronômico, auxiliar de logística, mecânico, analista administrativo, motorista, operador de máquinas, auxiliar de manutenção predial, caldeireiro, eletricista, soldador, entre outras.

VEJA MAIS

São João da Baliza, em Roraima, oferece 52 oportunidades em áreas como serviços gerais, auxiliar mecânico, eletricista, chefe de equipe, líder de operações, motorista, técnico agrícola, analista de planejamento e manutenção, técnico de segurança do trabalho, soldador industrial e operador de máquinas.

Na cidade de São Paulo, onde está sediada a administração da empresa, há 11 vagas disponíveis, abrangendo cargos como coordenador comercial, gerente comercial, analista contábil, analista de RH, analista de infraestrutura de TI, analista de segurança da informação, assistente administrativo, entre outros.