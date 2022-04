Empreendedores podem acessar novo empréstimo da Caixa; saiba como

Um novo empréstimo foi anunciado pela Caixa Econômica Federal. Ele começou a valer na segunda-feira, dia 28, e foi lançado como uma iniciativa do governo federal para ajudar empreendedores.

Leia mais: Caixa Tem: saiba como atualizar o aplicativo e solicitar crédito de R$ 3 mil

Leia mais: Caixa libera empréstimo para pessoas que estão com o nome sujo; veja como conseguir

Quem pode acessar o novo crédito da Caixa?

Serão duas operações:

- Para pessoa físicas, em que será liberado empréstimo no valor de R$ 300 a R$ 1 mil, com taxa de juros entre 1,95% e 3,6% ao mês e parcelamento de 12 a 24 meses. Essa modalidade também vale quem está com o nome sujo, mas há limite para as dívidas.

- Para microempreendedores individuais (MEIs), com empréstimo de R$ 1 mil até R$ 3 mil, com taxa de juros de 1,99% a 3,6% ao mês e parcelamento de 18 a 24 meses.

Quais são as regras do empréstimo?

Entre as exigências está: quem for acessar o empréstimo não pode ter tido, no dia 31 de janeiro de 2022, dívidas em valores acima de R$ 3 mil.

A pessoa física deve estar interessada em ser empreendedor autônomo ou querer empreender de maneira informal.

E os MEIs têm que possuir no mínimo 12 meses de atividade para solicitar o empréstimo.

Como pedir o crédito?

Para pessoas físicas, o valor será oferecido pelo celular, por meio do aplicativo Caixa Tem. A análise do pedido pode ser feita em até uma semana.

No caso dos microempreendedores, no primeiro momento, a contratação deverá ser feita nas agências da Caixa. A pessoa deve apresentar comprovante de residência e os documentos pessoais e da empresa.