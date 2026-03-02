Capa Jornal Amazônia
EmpoderaEla: empreendedorismo feminino ganha destaque em loja colaborativa no Mês da Mulher

Iniciativa reúne 15 empreendedoras da Usina da Paz do Bengui em loja colaborativa para valorizar produção local

O Liberal

Para marcar o Mês da Mulher, uma iniciativa especial coloca em evidência o protagonismo feminino e impulsiona negócios comandados por mulheres. A proposta é dar visibilidade a empresárias e artesãs da região, promovendo um espaço de conexão, troca de experiências, inspiração e fortalecimento.

Nesta edição, o projeto EmpoderaEla será realizado de 2 a 29 de março, no Piso 1 do shopping localizado na Augusto Montenegro. Ao todo, 15 empreendedoras da Usina da Paz do Bengui participam da ação, levando ao público produtos autorais que traduzem talento e criatividade na capital paraense.

Um espaço de trocas e valorização

Mais do que um simples espaço de vendas, o projeto EmpoderaEla foi concebido como um ambiente de trocas, inspiração e empoderamento feminino. A ação visa incentivar o consumo consciente e a valorização da produção local.

A loja serve ainda como vitrine para histórias de superação e inovação. Ela oferece ao público a oportunidade de conhecer produtos exclusivos e apoiar diretamente o empreendedorismo feminino da região.

Diversidade de produtos autorais

Entre os itens disponíveis, os visitantes encontrarão biojoias, joias, camisas regionais, acessórios, artesanato religioso, peças em MDF e cartonagem. Há também opções de costura criativa, crochê, papelaria e bonecas.

image (Foto: Divulgação)

A diversidade de produtos exposta no local reflete a riqueza cultural e a força criativa das mulheres participantes, reforçando a identidade e o propósito por trás de cada item.

Incentivo e reconhecimento ao empreendedorismo

Para Isa Lucena, gerente de Marketing do Parque Shopping Belém, o projeto vai além do aspecto comercial. "O EmpoderaEla nasce como um movimento de incentivo e reconhecimento ao empreendedorismo feminino", afirma.

Ela acrescenta: "Queremos ampliar a visibilidade dessas mulheres que transformam talento em oportunidade, criando um espaço de conexão, aprendizado e fortalecimento. No Mês da Mulher, reforçamos o convite para que o público prestigie, valorize a produção local e apoie o protagonismo feminino".

Serviço

  • Projeto: EmpoderaEla – Loja Colaborativa
  • Quando: 02 a 29 de março
  • Onde: Parque Shopping Belém – Rod. Augusto Montenegro, 4300 – Parque Verde, Belém (Piso 1)
  • Horário (Segunda a Sábado): 10h às 22h
  • Horário (Domingos e Feriados): 12h às 22h
.
