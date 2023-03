Embrapa lança novo curso on-line sobre o plantio açaí em terra firme; saiba como se inscrever

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do curso on-line “Manejo da cultura do açaí em terra firme: da semente à pós-colheita e ao processamento”. As vagas são voltadas para Técnicos, produtores, estudantes e profissionais interessados no tema.

Os interessados podem se inscrever de forma gratuita através da plataforma e-Campo, a vitrine de capacitações on-line da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

A segunda edição da capacitação traz novidades: a vitrine virtual de uma área de plantio, o módulo específico sobre a polinização do açaizeiro, além de conteúdos interativos e vídeos mostrando as etapas do cultivo. O conteúdo da capacitação aborda o preparo da área, implantação e manejo do açaizal utilizando a cultivar BRS Pai d’Égua desenvolvida pela Embrapa, nutrição e adubação, irrigação, polinização, controle de insetos-praga, colheita, pós-colheita e processamento do açaí.

“Nesta segunda edição buscamos aprimorar o conteúdo do curso trazendo mais vídeos que mostrem a realidade do campo. Isso foi uma demanda dos participantes da primeira edição”, explica a analista Mazillene Borges, da área de Transferência de Tecnologia da Embrapa Amazônia Oriental e coordenadora da capacitação on-line.

O curso será ministrado em seis módulos e 36 horas de duração. A capacitação tem fluxo contínuo e o participante pode assistir às aulas e interagir com os conteúdos no momento que achar mais adequado. O prazo para conclusão também é flexível e depende da disponibilidade do participante.

O chefe-adjunto de Transferência de Tecnologia da Embrapa Amazônia Oriental, Bruno Giovany de Maria, diz que existe uma grande demanda de produtores e técnicos do Pará e de outros estados brasileiros por orientação sobre as práticas de manejo dessa cultura em terra firme, pois é um cultivo relativamente novo. “Com a capacitação on-line conseguimos alcançar um público de interesse que não teria acesso a todo o processo agropecuário se não fosse por meio da modalidade à distância”, enfatiza.

O curso on-line conta com apoio do programa federal Bioeconomia Brasil – Sociobiodiversidade, por meio da parceria entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Embrapa.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).