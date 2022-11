Emater promove Feira Itinerante da Agricultura Familiar em Belém

Nesta quarta-feira (23) e na próxima sexta-feira (25) a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-PA) realiza a Feira Itinerante da Agricultura Familiar no Ministério Público Federal, no bairro Umarizal, em Belém, onde serão comercializados produtos artesanais como biojoias, ecojoias, além de itens da gastronomia, como bolos e salgados, e ainda hortifrutigranjeiros e plantas.

Participam do evento 12 produtores familiares atendidos pelo órgão estadual em Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara e Barcarena, com a expectativa de obter até 30% de acréscimo no orçamento doméstico. Os expositores fazem parte de uma iniciativa do Escritório Regional das Ilhas da Emater, com o objetivo de propor uma alternativa à comercialização direta de produtos e à melhoria na renda das famílias, com sustentabilidade ambiental, multiplicando técnicas artesanais e empreendedoras. Atualmente, estão cadastrados 120 produtores familiares para a participação em feiras itinerantes.

“Este evento é mais um canal de venda direta ao consumidor, e uma forma de divulgar o trabalho dos produtores que são atendidos de forma contínua pelos técnicos da Emater, com orientação em todas as etapas do processo produtivo até a comercialização dos produtos. Essa orientação técnica é baseada nos princípios da agroecologia, visando a sustentabilidade nas dimensões econômica, social, ambiental, cultural e política”, disse a responsável pelas feiras itinerantes Luciana Moreira dos Reis, engenheira agrônoma da Emater.

Serviço:

Feira Itinerante da Agricultura Familiar da Emater

Data: 23 e 25 de novembro de 2022

Local: Ministério Público Federal (Rua Domingos Marreiros, 690. Umarizal. Belém-Pa).

Horário: de 8h às 12h.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).