Em um ano, preço da carne aumenta 37% em Belém

O preço do quilo da carne bovina de primeira ficou cerca de R$ 10 mais caro, em um ano. Em abril do ano passado, o quilo do coxão mole/chã, cabeça de lombo e paulista era comercializado, em média, a R$ 25,64, nos açougues, mercados municipais e supermercados da capital. No mês passado, a mesma quantidade desses alimentos estava sendo vendida pelo preço médio de R$ 35,09, um aumento de 36,86%, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). No mesmo período, a inflação foi calculada em 7,59% (INPC/IBGE).

Somente nos quatro primeiros meses deste ano, o aumento foi de 5,60%, contra uma inflação calculada em 2,35%. Em dezembro do ano passado, o quilo da carne era comercializado a R$ 33,23, em média. No mês seguinte, janeiro, estava sendo vendido a R$ 33,62, ainda de acordo com o Dieese. No último mês de abril, o quilo do coxão mole/chã, cabeça de lombo e paulista já custava, em média, R$ 35,09, nos estabelecimentos comerciais de Belém. Na comparação com março, o aumento é de R$ 0,72%.