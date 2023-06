Em novo recorde, Receita Federal recebe mais de 41 milhões de declarações do Imposto de Renda

A Receita Federal recebeu 41,15 milhões de declarações do Imposto de Renda de 2023 até o final do prazo. Esse é considerado o novo recorde. A expectativa do governo era receber de 38,5 milhões a 39,5 milhões.

O total deste ano representa um aumento de 13% em relação ao ano anterior, quando a Receita recebeu 36,3 milhões de declarações. De todos os documentos entregues, 24% utilizaram a funcionalidade pré-preenchida.

VEJA MAIS

Os dados da Receita mostram que 60% dos contribuintes que enviaram a declaração receberão restituição. Outros 19,8% têm imposto a pagar. O governo avaliou que os avanços proporcionados pela pré-preenchida e que o aumento do número de declarações retificadores contribuíram para o resultado.

"No ano passado, no fim do prazo, foram registradas 2.370.762 declarações retificadoras. Este ano, já são 3.156.003, demonstrando que os contribuintes estão buscando informações para que possam regularizar suas declarações", afirmou, em nota, a Receita.

Perdeu o prazo para declarar o IR? Saiba o que fazer

Quem perdeu o prazo para entregar a declaração dentro do prazo já pode acertar as contas com o Leão.

O contribuinte pode fazer a entrega atrasada da mesma maneira: com o programa para computadores do Imposto de Renda 2023, pelos apps para celulares e tablets 'Meu Imposto de Renda' e pelo site da Receita Federal.

Para entregar a declaração após o prazo, é preciso pagar a multa e os juros pelo atraso. O próprio programa gera um Darf ao tentar transmitir a declaração em atraso.

Também é possível emitir o Darf pelo portal e-CAC, na opção Meu Imposto de Renda. O prazo para pagamento da multa é de 30 dias.

A multa por atraso na entrega é de no mínimo R$ 165,74. Isso vale para quem não tem imposto a pagar.

Para quem tem imposto a pagar, pode ficar bem mais caro. A multa nesse caso começa em 1% ao mês sobre o imposto devido, e pode chegar até 20% desse valor, mais os juros proporcionais à taxa Selic —hoje em 13,75% ao ano.

Porém, atenção: imposto devido é diferente de imposto a pagar. Por isso, a multa por atraso pode ser bem mais salgada do que parece. Veja nessa reportagem a diferença entre imposto devido e a pagar. Veja aqui como é feito o cálculo da multa.