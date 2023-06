Número de declarações do IRPF entregues no Pará supera expectativas da Receita Federal

Balanço divulgado pela Receita Federal, nesta quinta-feira (1º) mostra que 886.949 contribuintes do Pará entregaram a declaração do imposto de renda pessoa física (IRPF) dentro do prazo, que terminou nesta quarta-feira (31). Até o final da tarde de terça-feira (30), 788.766 paraenses haviam prestado contas com ao 'Leão' - ou seja, quase 100 mil pessoas deixaram para a última hora no estado. Mas, no final, o número de pessoas que cumpriram a obrigação com o Fisco Federal no Estado superou as expectativas do órgão, que esperava receber entre 831.311 e 852.903 declarações no Pará.

Na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 1.950.164 contribuintes entregaram a declaração do IRPF. Em todo o Brasil, o número de declarações também superou a estimativa inicial de 39,5 milhões, segundo José Carlos da Fonseca, Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda. Para a Receita, isso pode ter ocorrido devido à facilidade proporcionada pelos avanços tecnológicos da pré-preenchida - facilidade implementada pelo órgão que agiliza o processo de preenchimento da declaração.

José Carlos da Fonseca diz que outro possível motivo é o aumento de retificadoras. No ano passado, no fim do prazo, foram registradas 2.370.762 declarações retificadoras. Este ano, já são mais de 3.156.003, demonstrando que os contribuintes estão buscando informações para que possam regularizar suas declarações.

Aqueles que são obrigados a entregar a declaração e não o fizerem dentro do prazo estarão sujeitos a multas de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, com limite máximo de 20% do valor total do imposto de renda. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74.