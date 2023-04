Em meio à críticas sobre os juros, Campos Neto participa de audiência no Senado

Em meio às críticas envolvendo o patamar atual da taxa de juros no Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa na manhã desta terça-feira (25) de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Desde agosto do ano passado, a taxa de juros básica da economia brasileira, a Taxa Selic, está em 13,75% ao ano. Campos Neto foi chamado pelos senadores para dar explicações sobre a manutenção desse valor.

Na última segunda-feira (24), durante discurso em Portugal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o patamar atual da Selic, afirmando que o Brasil "tem um problema", que é a taxa de juros "muito alta".

O valor da Selic é definido em reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central.

Em discurso durante o Lide Brazil Conference, em Londres, na semana passada, Campos Neto respondeu a algumas críticas, afirmando que o Banco Central é um órgão técnico, que toma decisões baseadas em critérios técnicos e transparente. "O timing técnico é diferente de timing político e por isso que a autonomia é importante, para dar à sociedade a garantia de que a gente tem funcionários técnicos tomando decisões técnicas sem viés político. O custo de combater à inflação é alto, nesse sentido, primordialmente, no curto prazo. Mas o custo de não combater a inflação é muito mais alto e perene", declarou, na ocasião.