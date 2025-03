Em Brasília (DF), Fiepa participa do lançamento da Agenda Legislativa da Indústria

A 30ª edição da Agenda Legislativa da Indústria foi lançada, nesta terça-feira (25), em cerimônia na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), com uma pauta que dá destaque para temas como tributação, sustentabilidade, política industrial, inovação, comércio exterior e relações do trabalho.

O presidente do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará, Alex Carvalho e Francisco Victer, presidente do Conselho Temático de Assuntos Legislativos da FIEPA estiveram presentes no ato que reuniu parlamentares e lideranças empresariais de todo Brasil.

A Agenda reúne 135 projetos de lei acompanhados e monitorados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), sendo 90 de interesse geral do setor industrial. As proposições estão classificadas entre oito temas: custo de financiamento, infraestrutura, infraestrutura social, legislação trabalhista, meio ambiente, questões institucionais, regulamentação da economia e sistema tributário.

Fiepa contribui com temas de interesse das indústrias do Pará

A Fiepa colaborou diretamente com o documento por meio das contribuições do presidente do Conselho Temático de Assuntos Legislativos, Francisco Victer. “Temos aprendido que o processo legislativo é consequência das nossas demandas, inclusive, das demandas da indústria brasileira. Quando essas propostas chegam à Câmara dos Deputados, elas ganham forma, mas nem sempre é a forma mais adequada para a indústria de determinada região, como a amazônica".

"O trabalho de acompanhar as pautas e dar retorno aos parlamentares paraenses é uma forma de apoiar para que eles possam atuar em defesa da indústria de maneira geral, mas também conhecer e defender os interesses da indústria paraense”, detalhou Victer.

Para o presidente do Sistema FIEPA, Alex Carvalho, o lançamento intensifica a presença da FIEPA em Brasília, reforça a participação da entidade na proposição de políticas públicas e na busca de soluções para os desafios de competitividade da indústria paraense.

Alex Carvalho enfatizou: “agora se inicia o acompanhamento das pautas para trazer aquilo que pode, efetivamente, contribuir com o desenvolvimento da indústria paraense, e com políticas públicas que possam promover a geração de empregos advindos da potência da indústria do estado do Pará”.

De acordo com o presidente da CNI, Ricardo Alban, a Agenda Legislativa simboliza o sucesso do pacto entre a indústria e o Congresso Nacional em favor de um Brasil economicamente próspero e socialmente inclusivo.

“Por meio desta Agenda, a CNI reafirma seu compromisso de defender a indústria nacional perante o Congresso de forma objetiva e transparente. A Confederação ressalta o papel crucial dos deputados e senadores na formulação e aprovação de normas que aprimorem o ambiente de negócios, fortaleçam a competitividade das empresas e impulsionem a expansão econômica do país”, acrescentou Ricardo Aban.