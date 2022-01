Em Belém, mais de 1.500 candidatos fazem provas para o concurso da AGE

Com todos os protocolos de prevenção à Covid-19, 1.557 candidatos realizaram neste domingo (16) as provas para cargos da Auditoria-Geral do Estado (AGE) em Belém, sem nenhuma intercorrência. O certame é executado pela Fundação Cetap, empresa organizadora. Os candidatos podem acompanhar o processo pelo site.

O concurso oferece 21 vagas, sendo 19 para auditor de Finanças e Controle, uma para agente administrativo e uma para técnico em Gestão de Informática, com cadastro reserva.

"É com satisfação e êxito que concretizamos mais uma prova com o objetivo de aperfeiçoar e avançar na prestação de serviços à sociedade, além de gerar mais emprego e renda aos que anseiam por uma vaga no serviço público. Essa é a prioridade da atual gestão, que trabalha sem medir esforços em busca de bons resultados no serviço prestado à população", disse Hana Ghassan, secretária de Estado de Planejamento e Administração.

O ingresso de novos servidores por meio de concurso, em cargos de níveis médio e superior, integra o plano de ações do Governo do Pará, que prioriza o aprimoramento dos serviços prestados pelo Estado, além de gerar oportunidades na carreira pública.

"O concurso trará um incremento no programa de recomposição do efetivo da AGE. Consequentemente, teremos um aumento substancial nos processos de fiscalização, controle e avaliação da gestão governamental, bem como no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e contábil do poder público do Estado", frisou Franney de Oliveira, auditor adjunto da AGE.