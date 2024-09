Em Belém, empresária Liège Xavier compartilha experiências sobre o setor de eventos

Há 40 anos, a empresária Liège Xavier, CEO da empresa Free Lancer Producções, atua para proporcionar eventos culturais de qualidade em várias partes do país e do mundo, conquistando novos parceiros e gerando uma rede de contatos para promover a arte, cultura e entretenimento por todas as regiões.

A trajetória de Liège no ramo de eventos começou ainda na faculdade, quando cursava educação física. “Sou gaúcha e passava as férias em Santa Catarina. Lá, conheci um grupo que, às vezes, acompanhava o Raul Seixas. Para ganhar dinheiro para ir aos seminários da faculdades, alguns amigos e eu resolvemos fazer um show na cidade, alugamos um espaço e fizemos o evento. Com o dinheiro arrecadado compramos as passagens para o congresso”, relembra.

Liège se consolidou no mercado de eventos em Fortaleza. O primeiro evento na cidade promovido por ela foi um espetáculo da Dercy Gonçalves, que, segundo Xavier, lotou o teatro local.

Ao longo de toda a sua jornada, a empresária destaca que, apesar de os tempos terem mudado, as questões enfrentadas pelo setor ainda são as mesmas. “Algumas coisas permanecem, pois, quando pensamos em um evento, precisamos trazer uma atração que seja do agrado das pessoas e seja acessível a todos. Eu brinco que para fazer um fazer um evento precisa de uma série de variáveis para dar certo enquanto que para dar errado basta uma”, pondera Liège.

VEJA MAIS

Para ela, a globalização torna flexível a profissão de produtor de eventos, com inúmeras possibilidades em diferentes nichos, como produções culturais, sociais e corporativas, atraindo também um grande público que busca conhecimento sobre a dinâmica e o funcionamento das celebrações.

“As pessoas têm muita vontade de participar dos eventos, faz parte da convivência humana, de nos juntar. A Abrape [Associação Brasileira dos Promotores de Eventos] teve um crescimento muito grande após a pandemia depois que nos juntamos.”

A tecnologia tem ajudado a expandir vários setores, inclusive o de eventos, otimizando a atuação dos profissionais da área, por exemplo, com mapeamento do público-alvo e desenvolvimento de uma mídia assertiva para alcançar o resultado esperado.

Oportunidades em Belém

Com a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém, em novembro de 2025, já é possível perceber um aumento na movimentação de eventos, tanto culturais quanto corporativos. Com isso, a cidade se apresenta com um grande potencial a ser explorado pelos profissionais da área.

“Em Belém, existem vários lugares interessantes para os eventos. A cidade tem uma veia turística de eventos importantes, que deve se aquecer com a COP 30”, pondera.

Liège afirma que está feliz em voltar à cidade. Desta vez, com um workshop chamado “Abrindo as Cortinas”, que acontecerá nesta quarta-feira (25), na Unama Alcindo Cacela, às 18h, de forma gratuita. O objetivo é mostrar os bastidores e revelar os principais passos na construção da produção de todo e qualquer evento.

A palestra terá um formato mais flexível para interagir com os participantes e também abordará sobre agenciamentos e contratações, mídia, evolução do setor, planejamentos e planilha de custos, leis de incentivo.