Em ato com centrais sindicais, Lula defende igualdade salarial entre homens e mulheres

No início da tarde desta segunda-feira (1º), durante evento realizado pelas centrais sindicais, no Vale do Anhangabaú, no Centro de São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre algumas das medidas anunciadas pelo governo federal pelo Dia do Trabalhador e anunciou outras ações na área de educação.

Lula defendeu igualdade salarial entre homens e mulheres. Ao comentar o aumento real do salário mínimo, ele também garantiu que "daqui pra frente, o trabalhador receberá, além da inflação, a média do crescimento do PIB, como sempre fizemos em nossos governos. Porque o trabalhador, quando tem mais dinheiro, compra mais. E a roda gigante da economia começa a girar".

O presidente prometeu ainda terminar as obras de universidades federais em São Paulo que não foram concluídas. "Nós vamos inaugurar a Universidade Federal de Osasco. E nós vamos começar a fazer a Universidade Federal da Zona Leste. Quando Haddad era prefeito, ele doou o terreno, mas até hoje não colocaram nenhuma pedra".

Com o tema "Emprego, renda, diretos e democracia", o ato pelo Dia do Trabalhador no Centro de São Paulo conta com shows de Zé Geraldo, Leci Brandão, Toninho Geraes, Almirizinho, MC Sofia, Edi Rock e Dexter. O grupo bloco Ilú Obá de Min também irá se apresentar no palco.