Elon Musk vai responder às acusações de assédio no tribunal

A corte também criticou tanto Musk quanto a OpenAI, alegando haver manipulações de ambas as partes.

Estadão Conteúdo

Na disputa entre Elon Musk e a OpenAI, empresa de inteligência artificial (IA) de Sam Altman, o CEO do X (ex-Twitter) saiu perdendo. Uma juíza distrital dos Estados Unidos, Yvonne Gonzalez, negou a solicitação de Musk, que pedia a rejeição das alegações de assédio movidas pela OpenAI.

Segundo o tribunal, há fundamentos suficientes para o processo prosseguir normalmente. A corte também criticou tanto Musk quanto a OpenAI, alegando haver manipulações de ambas as partes. Com isso, novos capítulos na disputa judicial entre Musk e Altman devem surgir nos próximos meses.

Nos autos do processo, a OpenAI acusa o figurão da tecnologia de realizar uma campanha difamatória contra a empresa ao longo dos anos. Com o objetivo de prejudicar os negócios da startup, Musk teria utilizado tanto as redes sociais quanto promessas falsas de aquisição para manipular a percepção sobre a empresa. Por outro lado, o executivo entrou com um processo contra a proprietária do ChatGPT por quebra de contrato, após a transição da organização para um modelo com fins lucrativos, a OpenAI LP.

O que aconteceu?

Antes de comprar o Twitter por R$ 218 bilhões (US$ 44 bilhões), em 2022, o empresário estava entre o grupo de fundadores da empresa de inteligência artificial. Porém, após alegar conflitos de interesse, Musk deixou o conselho da OpenAI em fevereiro de 2018. Segundo ele, sua empresa de carros autônomos, a Tesla, estava avançando em seus próprios projetos de IA. Na época, Musk afirmava que continuaria apoiando a missão da OpenAI.

Desde sua saída, Musk se tornou um crítico público da empresa. Alguns anos depois, em 2023, ele fundou a xAI, concorrente direta da OpenAI, para investir no Grok, programa de IA generativa integrado à rede social X.

Ainda nesta semana, Musk afirmou que a Apple estaria favorecendo a OpenAI, em detrimento do Grok, na App Store, o que prejudicaria a concorrente. Em resposta, Sam Altman acusou Musk de manipular o algoritmo do X para beneficiar suas próprias postagens e empresas. O executivo da OpenAI citou um relatório de 2023 que indicava esse comportamento e desafiou Musk a assinar uma declaração juramentada negando a manipulação.

A disputa narrativa teve desdobramentos até nos chatbots, na medida em que o Grok afirmava que Elon Musk seria a parte correta na disputa judicial, enquanto as interações com o ChatGPT, da OpenAI, demonstravam o inverso.

Palavras-chave

X/OPENAI/SAM ALTMAN/MUSK/ACUSAÇÕES/TRIBUNAL
Economia
