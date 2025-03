Eletrobras: lucro líquido ajustado do 4º trimestre soma R$ 517 mi, queda anual de 54,7%

A Eletrobras reportou lucro líquido societário ajustado de R$ 517 milhões no quarto trimestre de 2024, queda de 54,7% na comparação anual.

De acordo com a empresa, a redução ocorre devido ao reconhecimento da remensuração dos ativos de transmissão após o Reajuste Tarifário Periódico (RTP) de 2024, no montante líquido de R$ 5,417 bilhões. Sem ajustes, o lucro líquido da empresa no período foi de R$ 1,112 bilhão, crescimento de 24,5% em relação a igual intervalo de 2023.

No acumulado do ano, a companhia teve lucro líquido ajustado de R$ 8,796 bilhões, elevação de 86,6% em base anual de comparação. Descontados os ajustes, o lucro da empresa nos 12 meses de 2024 alcançou R$ 10,381 bilhões, alta de 136,2%.

No quarto trimestre, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ajustado somou R$ 4,672 bilhões, aumento de 22,8% ante igual período do ano anterior. O Ebtida sem ajustes aumentou 376,7% no trimestre, para R$ 5,027 bilhões.

A margem Ebitda alcançou 41,8% no período, alta de 31,2 pontos porcentuais (p.p.) na base anual, enquanto a margem Ebitda ajustada cresceu 0,5 p.p. no período, para 38,9%.

Considerando os 12 meses de 2024, o Ebitda ajustado da Eletrobras totalizou R$ 25,488 bilhões, cifra 32,3% maior do que a observada um ano antes. O Ebitda sem ajustes do período totalizou R$ 26,237 bilhões, elevação de 51,2%, na base anual de comparação.

A margem Ebitda alcançou 65,3% no período, alta de 18,6 p.p. na base anual, enquanto a margem Ebitda ajustada cresceu 11,6 p.p. no período, para 63,4%.

Entre outubro e dezembro do ano passado, a receita operacional líquida da Eletrobras atingiu R$ 12,025 bilhões, 21,2% superior à observada no quarto trimestre de 2023. De janeiro a dezembro, a receita da Eletrobras foi de R$ 40,182 bilhões, alta de 8,1%.

A dívida líquida ajustada da Eletrobras encerrou o ano em R$ 37,671 bilhões, montante 6,1% menor em relação ao mesmo intervalo de 2023. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda recorrente, alcançou 1,2 vez no trimestre, redução de 0,6 p.p. na base anual.